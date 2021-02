Carlos Menem visitó Olavarría en cinco oportunidades

Información General Estuvo en actos políticos en 1988, 1989, 1995, 2007 y 2009

Carlos Saúl Menem visitó cinco veces la ciudad en el marcos de distintas actos y campañas políticas.

Las visitas del ex presidente a la ciudad fueron el 25 de mayo de 1988 como precandidato a presidente de la Nación; el 25 de abril de 1989 durante su campaña presidencial para las elecciones del mismo, el 25 de abril de 1995 como candidato a presidente de la Nación, el 27 de abril de 2007 cuando anunciaba su candidatura presidencial, meses más tarde declinaría de la misma; y el 11 de diciembre de 2009, acompañando a Diego Ibáñez Padilla en la presentación de un libro y lanzó su candidatura a presidente para las elecciones de 2011, a la cual finalmente no se presentó.

-El 25 de mayo de 1988. Menem visita Olavarría durante su campaña como precandidato presidencial del Partido Justicialista.

En el marco de su "Caravana por la Esperanza", el gobernador de La Rioja y precandidato presidencial del justicialismo, Carlos Saúl Menem, llegaba a Olavarría para participar de un acto multitudinario en el gimnasio del club Estudiantes que fue el cierre de la visita. El inmenso recinto albinegro era un desafío para los organizadores del menemismo local, pero los resultados dejaban satisfechas todas las expectativas debido a la gran concurrencia de público.



- El 25 de abril de 1989. Menem visita Olavarría durante su campaña presidencial para las elecciones de 1989.

El candidato presidencial por el Frente Justicialista de Unidad Popular (Frejupo), Carlos Saúl Menem, presidía un multitudinario acto proselitista en Olavarría, con la presencia de destacadas figuras del peronismo y de los partidos frentistas, entre ellos Antonio Cafiero y Oscar Alende.

- El 25 de abril de 1995. Menem visita Olavarría durante su campaña a la reelección presidencial.

En el centro de la ciudad de Olavarría, el presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, encabezaban la "Caravana de la Lealtad" del Partido Justicialista a bordo del "Menemóvil", que iniciaba en la intersección de las avenidas Pringles y Trabajadores y, tras recorrer varios sectores de la ciudad, culminaba en el Veredón de la calle Vicente López, donde se realizaba un multitudinario acto. Menem era candidato a la reelección presidencial que se realizarían el 14 de mayo de 1995, y estuvo acompañado por el candidato a intendente olavarriense, Domingo Vitale; Juan Manuel García Blanco y Eugenio Lestelle.

- El 27 de abril 2007. Menem lanza su candidatura a presidente en Olavarría para las elecciones de ese año, de la cual meses más tarde desistiría.

La crónica de El Popular de esa visita señalaba "Despierta amores y odios, así con polaridad, no hay espacio para nada en el medio. Cuando se confirmó la visita del ex presidente Carlos Menem a nuestra ciudad hubo muchas voces a favor y en contra. El mismo diría minutos antes de subir al escenario en el club El Fortín -también casi una hora tarde, como en la conferencia de prensa en el Hotel Santa Rosa- "parece que en la Argentina no hubiera más ex presidentes que yo, de Alfonsín y De la Rúa nadie se acuerda". Menem lanzó su candidatura en nuestra ciudad ante no más de 400 personas. Si bien a la distancia su imagen es la misma, se lo ve gastado -algo que su entorno sabe y cuida muy bien- pero con destellos de ese empuje que lo llevó hasta el sillón de Rivadavia en dos oportunidades. Su discurso distó de ser una arenga encendida y dejó paso a la voz de un hombre que enaltece su experiencia. La mayor parte de la energía del ex presidente estuvo dirigida a diferenciarse del discurso kirchnerista. 'Eso no es peronismo, es populismo de izquierda', remarcaría luego.

- El 11 de diciembre de 2009. En Olavarría, Carlos Menem lanzaba su candidatura a presidente para las elecciones de 2011, la cual finalmente no iba a presentar.

La crónica de El Popular publicada el 12 de diciembre señaló: "Sin grandes alharacas, ante periodistas y un reducido grupo de incondicionales, el ex presidente Carlos Menem lanzó ayer su precandidatura a presidente de la Nación en fórmula con el empresario local Diego Ibáñez Padilla, aseguró que el país 'está en default', le pidió a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que 'deje de maquillarse tanto y se ponga a pensar en el país' y atribuyó el desprestigio de sus diez años de administración a la labor del contratado 'facineroso' Dick Morris. Más natural, sin los artificios estéticos con los que se lo podía ver tiempo atrás por televisión, 'Menem' llegó a Olavarría para participar del acto de presentación del libro de Ibáñez Padilla 'Cómo hacer negocios sin dinero', que se realizó anoche en la estancia del empresario. Antes que eso, el hombre que gobernó al país durante diez años ofreció una conferencia de prensa en el Hotel Savoy, la que se inició unos cuarenta minutos después de lo previsto, tiempo durante el cual los periodistas ya tenían el anticipo del lanzamiento de la fórmula presidencial para las elecciones de 2011. (...).