Tras la muerte del ex presidente, habló su ex secretario de Estado Alberto Lestelle

Cacho Fernández

[email protected]



El ex diputado y ex secretario de Estado, Alberto Lestelle, el peronista olavarriense que más cerca estuvo de Carlos Menem lamentó con el "más profundo dolor por el fallecimiento del doctor Carlos Saúl Menem". Lo calificó de haber sido un "gran presidente, excepcional persona y mejor amigo". Le envía sus condolencias a toda su famlia y remata sus palabras diciendo "partió un grande".



Es que con Lestelle ocurrió algo singular. Desde hacía tiempo que Menem pretendía sumarlo a sus filas para la gran interna que se iba a llevar a cabo a nivel nacional, la última gran elección interna del peronismo que lo tuvo al riojano como el ganador en una relación de seis a cuatro.



En aquella oportunidad, Menem logra inclinar la balanza sumándolo a Eduardo Duhalde que en ese entonces era un líder de la Tercera Sección Electoral quien había sido desplazado por Antonio Cafiero como cabeza de lista de diputados nacionales sustituyéndolo por Italo Luder. De inmediato, Duhalde es convocado por Menem y comienza allí un acercamiento que terminaría inclinando la balanza a favor en la gran interna.



Lestelle opinó sobre los puntos centrales de sus dos gobiernos, desde el indulto a los militares condenados hasta la convertibilidad, pasando por las denominadas privatizaciones, los atentados terroristas a la embajada de Israel y a la AMIA, sobre lo cual se animó a barajar la hipótesis de que "no se sabe aún si no fueron parte de una interna muy dura entre sectores judíos".