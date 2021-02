Martín Lastape, la interna de UCR y las Legislativas: "va a ser un año muy político"

Política El concejal también habló del inicio de la actividad en el Concejo Deliberante

El objetivo de "mayor protagonismo" del radicalismo "en la mesa de discusión de Juntos por el Cambio" definió el apoyo del concejal por el sector de Evolución. En tanto, el pedido de información por el avance de la vacunación local ante los "rumores" por incumplimiento de las prioridades. El inicio del año en el Concejo y un balance de los proyectos de 2020.



"Va a ser un año bastante difícil y más para nosotros, los radicales, que vamos a tener varias elecciones. Tenemos la interna, unas PASO -si es que se logran hacer y no se dan de baja-, y elecciones generales en las cuales vamos a luchar para que se nos permita participar. Sabemos lo difícil que es. Va a depender también de quién gane la interna". Con estas palabras el concejal Martín Lastape del unibloque UCR presentó el año político 2021 en una entrevista que brindó a EL POPULAR.

Definió que "va a ser un año muy político" al tiempo que consideró que "trataremos también desde el Concejo Deliberante dar más lugar a lo social, que es lo que nos compete allí".

En tanto, días pasados el bloque presentó un proyecto en el Concejo Deliberante a través del cual se pretende solicitar información a la Región IX sobre el avance de la vacunación contra el Covid-19 (ver recuadro). El concejal confirmó que tomará estado parlamentario en la primera sesión y que espera que allí mismo se trate sobre tablas. "La única información que se tenía es lo que se va publicando" dijo sobre la campaña de vacunación provincial, para agregar que "información concreta de cómo se iba a ejecutar, dónde iba a estar orientado y quiénes iban a ser los principales grupos para ser vacunados lo teníamos por el Ministerio de Salud, pero información concreta en Olavarría no había. De hecho no la tenía tampoco el Ejecutivo desde el momento en que las vacunas fueron a Oncología y todo lo que pasó por no estar en un lugar adecuado".

-Un aspecto que se mencionó es que "se han vacunado personas que no han sido las que el plan estratégico define como objetivo". ¿A qué se refiere?

-Hubo varias localidades donde se vacunó gente que no correspondía y que no estaba dentro del grupo objetivo de la vacunación. Y hubo varios rumores a nivel local, por eso queríamos evacuar con claridad esa duda, si había sido vacunada gente que no correspondía a los grupos objetivo de este programa, por lo menos en esta etapa. Hubo rumores, una denuncia pública de que se había vacunado gente de un gremio por ser afín al Gobierno, entonces para evacuar esas dudas lo principal es tener información. Por eso, en ese camino, antes de salir a decir algo en concreto -ya hubo algún reclamo mediático-, la idea es tener la información concreta de quiénes son los vacunados para saber si correspondían o no a los grupos de riesgo y a los grupos del ámbito de salud.

-¿Por qué se hizo con el formato de comunicación?

-Porque no está dirigido al Ejecutivo sino a otro organismo, que en este caso es la Región Sanitaria. Indirectamente es la respuesta que se dé a la comunicación. Creo que cuanta más claridad hay, más transparencia, mejor información recibe la gente, y más tranquilidad se le da también.

Inicio del HCD

Este mes reabrió el Concejo Deliberante y, si bien ya hubo algunas reuniones de comisión e internas, no comenzó formalmente la actividad. Lastape participa de las comisiones de Legislación, Salud, Infraestructura y Educación.

-¿Ya hubo movimientos en el Concejo?

-Hubo algunas reuniones por temas muy concretos. Hubo una por el tema del veto del cupo trans, se reunió la comisión de Género. No formo parte de la comisión pero estuve al tanto del tema. Después hubo un pedido de reunión por (el centro cultural) Chamula. Actividad hay y nosotros al Concejo vamos todos los días, recibimos gente.

-¿Cómo se prevén las reuniones de comisión este año en relación a la pandemia, seguirán de manera virtual?

-No lo hemos charlado formalmente y lo define cada comisión. También dependerá de la cantidad de miembros que tenga. El primer semestre de este año va a ser similar del segundo semestre del año pasado. Habrá comisiones que van a ser presenciales y otra por zoom o mixtas también. A su vez va a depender de cómo avance la vacunación y cómo se den los casos en Olavarría. Mientras siga habiendo casos vamos a seguir trabajando así.

Interna de la UCR

Martín Lastape apoya al grupo Evolución en la interna de la UCR provincial, elección programada para el 21 de marzo. En el plano provincial el candidato a presidente es Gustavo Posse y, en el local, "obviamente acompaño a la lista de Protagonismo Radical que encabezan Gonzalo Dolagaray y Belén Vergel" dijo.

-¿Qué perspectivas hay sobre las elecciones internas?

-Hasta el momento están confirmadas y no hay voces que digan lo contrario. La disputa más que nada va a ser a nivel provincial. Son dos grupos totalmente antagónicos. Uno pretende seguir la conducción como está (la línea de Abad, "Adelante Buenos Aires") y nosotros trabajando en "Evolución" en la lista de "Protagonismo Radical" que lo que pretendemos como indica su nombre, es un mayor protagonismo dentro del radicalismo. Más que nada en la mesa de discusión de Juntos por el Cambio. Ser protagonistas, no como se viene siendo hasta ahora como un furgón de cola o simples espectadores de las decisiones que tomen otros. De hecho queda claro con los apoyos que tiene una lista y la otra.

-¿Qué apoyo tiene su lista?

-Nosotros contamos con el apoyo de los históricos del radicalismo, Juan Manuel Casella, Federico Storani, el mismo Martín Lousteau que se puso la camiseta de la provincia junto a Gustavo Posse y Franco Cominotto, que representa a Olavarría dentro de la lista de provincia. Para nosotros es muy importante que un olavarriense llegue a una mesa provincial.

UCR solicitó informe sobre vacunación contra el Covid

El unibloque UCR del concejal Martín Lastape presentó un proyecto de comunicación a la Región Sanitaria IX a fin de que brinde información sobre el plan de vacunación contra el Covid-19 que se lleva adelante en Olavarría. La iniciativa ingresó al Concejo Deliberante días pasados y se tratará en la sesión ordinaria del 11 de marzo, la primera del año.

"Visto la vacunación contra la Covid-19 como una herramienta de prevención primaria fundamental para limitar los efectos sanitarios de la pandemia" se expuso en la propuesta.

El objetivo del concejal Lastape es conocer la "cantidad de personas vacunadas a la fecha", el "porcentaje del personal de salud vacunado a la fecha" y el "listado de las personas vacunadas, detallando a qué grupo de la población objetivo definida pertenece". A su vez, se pidió conocer los "criterios de vacunación o prioridades proyectadas para este año".

En ese sentido, el proyecto hizo referencia a que "en notas periodísticas" se expusieron cuestionamientos acerca de se han vacunado personas que "no han sido las que el plan estratégico define como objetivo".

Población objetivo

Lastape tuvo en cuenta que "la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la vacunación contra la Covid-19 como una herramienta de prevención primaria fundamental para limitar los efectos sanitarios de la pandemia".

Asimismo, consideró la contribución que la inoculación significará para "reducir la circulación de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes" a fin de "ayudar a restablecer de manera gradual una nueva normalidad".

Respecto del acceso a las dosis, en el proyecto se señaló que el país "va a recibir al principio una cantidad limitada de vacunas, por eso algunos grupos tienen prioridad sobre otros de acuerdo con la exposición a la enfermedad, por las funciones estratégicas que tengan o por los riesgos que presenten".

En ese marco apuntó a que "la vacuna es provista por el Estado nacional para quienes integran la población objetivo definida" y que "en notas periodísticas se empezó a cuestionar que las personas destino de la vacuna no han sido las que el plan estratégico define como objetivo".

Fondos propios a las localidades

-En 2020 se aprobó tu proyecto de fijar un presupuesto para las localidades. ¿Tuviste información de la reglamentación de la ordenanza o si ya se aplica?

-La información concreta es que está promulgada, o sea que es efectivo. No tuvo veto u observación y eso es bueno. Se tendrá que estar ejecutando este mes porque el mes pasado supongo que habrán acomodado las cuentas.

-¿Consideras que ese fue tu proyecto más importante de 2020?

-Fue lograr un paso para destinar fondos propios a las localidades. Sabemos que no es mucho pero, como dijimos en su momento, es dar el primer paso. Es una lucha que tienen hace muchos años y lograrlo nos dio orgullo a todo el equipo de trabajo. Soy la cara visible de algo que se trabaja en conjunto. Logramos que se apruebe y que se incorpore en el Presupuesto 2021, que es lo que se pretendía, y ahora habrá que ampliar. Y desde lo partidario, el reconocimiento a Florentina Gómez Miranda también fue muy importante. Va a dejar en la historia de Olavarría el reconocimiento de lo que fue una luchadora de la no violencia, de la igualdad de género, que fue legisladora nacional desde 1983.

Homenaje

El domingo se cumplieron 109 años del natalicio de Florentina Gómez Miranda y en ese marco parte del grupo de Mujeres Radicales de Olavarría "se dio cita en el puente peatonal de la calle Hornos para conmemorar y recordar a la histórica dirigente radical" se indicó desde la UCR.

"Este puente lleva su nombre desde noviembre del 2020 por un proyecto presentado por nuestro partido e impulsado por su grupo de mujeres, el cual fue aprobado en el HCD de Olavarría" se recordó.

A su vez se informó que la reunión sirvió también para "delinear y organizar trabajos en conjunto para darle al puente la identidad y visibilidad necesaria para que toda la comunidad sepa y conozca a esta enorme mujer, quien fuera promotora de la ley de divorcio vincular entre otra gran cantidad de proyectos que buscaban darle mayores derechos a las mujeres".