"Todos tenemos algo para dar y para aportar a la cultura"

El músico olavarriense Benjamín Keib Rampoldi formó parte de "Marcando el compás", un especial por el Día del Músico/a/x que se emitió por la Televisión Pública. Una experiencia que compartió con más de 130 artistas, entre consagrados y emergentes, de todo el país.

Rodrigo Fernández

[email protected]

Llegó hace pocos días desde la ciudad de Buenos Aires para pasar unos días en Olavarría pero con todavía la emoción de haber participado de un especial por el Día del Músico/a/x que pudo verse en todo el país por la pantalla de la Televisión Pública.

Hoy, mientras se organiza y analiza algunos proyectos, piensa en volver al circuito de Buenos Aires y poder tocar junto a otros artistas, recuerda cómo fue la grabación y la importancia de poder compartir experiencias.

"Marcando el compás" se llamó el especial que fue producido por el Instituto de la Música (INAMU) y Ave Fénix, basado en una idea de Lito Vitale, que además se encargó de la producción artística, con la intención de celebrar la fecha que fue declarada como un homenaje a Luis Alberto Spinetta.

En total fueron 132 los artistas, emergentes y consagrados, de todo el país que le dieron vida al programa que contó con once canciones. Tu amor, de Pedro Aznar y Charly García; Esa musiquita de Teresa Parodi, El desembarco de León Gieco, Tu nombre y el mío de Lisandro Aristimuño, Grito Santiagueño de Raúl Carnota, El Twist del Mono Liso de María Elena Walsh. Cartas de amor que se queman de Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla, Renacere, preludio para el año 3001 de Astor Piazzolla y Ferrer, Viento dile a la lluvia de Litto Nebbia, Azul y oro de Trueno y Taiu. Para el final quedó Cantata de puentes amarillos de Luis Alberto Spinetta, en la cual participó el músico olavarriense.

"La grabación la hice en mi casa. Desde mi Home Studio" cuenta y señala que Lito Vitale le pasó la pista para que pudiera trabajar sobre ella.

"El tema no lo elegí yo pero justamente era un tema del Flaco, a quien amo, y me vino muy bien" dice y comenta que le dijeron "la parte que tenía que hacer y lo grabé desde casa. Después lo mandé ya bastante armado, procesado, cosa de que no tengan que hacer mucho con la mezcla del audio".

"Me sentí muy cómodo con esa participación" dice y manifiesta que el especial "era una celebración más allá de lo personal, no era para destacar en particular sino de que todos íbamos aportando un poquito".

"El objetivo del especial, me parece, era más celebrar la federal y lo colectivo. Eso es lo más importante" reafirma.

Tras su participación estuvo un mes en Buenos Aires donde pudo compartir experiencias con otros colegas e incluso analiza varios proyectos. Además menciona que armaron un grupo de Whatsapp con todos los músicos que formaron parte del proyecto. Allí comparten el objetivo de organizarse entre artistas de todo el país "para poner en valor tu trabajo".

"Tengo que pensar en varias cosas pero sí, un proyecto es volver para tocar y seguir haciendo lo que hago ahora: grabarme desde casa" afirma, aunque señala que tiene muchas ganas de pasar una temporada en Buenos Aires.

"El concepto principal es esa búsqueda de lo federal y lo colectivo" explica cuando reflexiona sobre "Marcando el compás" y agrega que la colaboración se dio entre "los artistas conocidos y los no conocidos". "Todos tenemos algo para dar y para aportar a la cultura" concluye.