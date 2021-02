Reabrieron el Parque de la Costa

Política El acto encabezado por Massa y Kicillof

"Queremos que la vacunación, el trabajo y el crecimiento sean los signos que marquen la Argentina del 2021", aseguró el presidente de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, participó junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, del acto de reapertura de Aquafan, el primer parque de agua de la zona metropolitana, ubicado en el predio de Tigre, y una de las principales atracciones del Parque de la Costa.



"Esta reapertura muestra que la vacunación, el trabajo y el crecimiento pueden ser los signos que marquen la Argentina del 2021. Crecer, unidos y vacunados, es la tarea que tenemos que enfrentar a lo largo de este año", dijo Massa.

"La Argentina tiene que salir de la pandemia con los argentinos conservando lo que tenían y pudiendo caminar mirando al futuro. La apertura del Parque es el camino que estamos enfrentando, el de defender cada puesto de trabajo", añadió. "No hay recuperación de la Argentina si no hay trabajo, si no hay salario y consumo", expresó el titular de la Cámara baja.

En ese sentido, Massa remarcó: "El Parque de la Costa es un símbolo, para Tigre, para la provincia y la Argentina, del trabajo conjunto y coordinado entre el sector público y privado, para buscar la continuidad de los 500 puestos de trabajo".

Del acto, participaron, además, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens; el intendente de Tigre, Julio Zamora; el titular del Parque de la Costa, Marcelo Figoli; la presidenta de AySA, Malena Galmarini; Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos; y el diputado bonaerense de Juntos por el Cambio, Alex Campbell, y la diputada bonaerense del Frente de Todos, Luciana Padulo, entre otros.

El parque de diversiones estuvo cerrado en el marco de la pandemia y debido al estado de crisis de la empresa. Finalmente, tras varios meses, la empresa Fénix Entertainment Group concretó la adquisición del Parque de la Costa, fruto de un trabajo conjunto con el objetivo de evitar el cierre definitivo del complejo y seguir sosteniendo sus 500 puestos de trabajo.