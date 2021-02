Contra la Justicia patriarcal y en Fiscalía, se manifestaron para pedir justicia por Úrsula

17.02 | Policiales

El estremecedor caso en el que una joven fue asesinada por su ex pareja, un policía en la ciudad de Rojas volvió a encender la bronca. Un Estado que llega tarde y "nos siguen matando".



Como en distintos país y al grito de "Justicia por Úrsula", este miércoles alrededor de las 17 se dieron cita frente a la sede fiscal un grupo de personas -en su mayoría mujeres- para volver a poner en foco la necesidad de declarar la Emergencia Nacional por Violencia de Género.



Desde el inicio del año a la fecha fueron asesinadas a manos femicidas más de 40 mujeres.



No son hechos aislados, no distinguen edad ni clases sociales. No distinguen. Matan. Una mujer es asesinada en estas circunstancias cada 26 horas en la Argentina.



Con la presencia de referentes del Movimiento Ni Una Menos, Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero, Movimiento Evita, entre otros grupos sociales y de referencia, se dio lectura a un documento que elaboraron en el que pidieron por la urgente declaración Nacional por Emergencia de Género y la renuncia del Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni.

El asesinato de Úrsula, a pesar que una mujer es asesinada cada 26 horas en la Argentina volvió a llenar las calles de bronca porque reflejó varias cuestiones. Otra vez que el Estado no llega y si lo hace, es tarde. -Úrsula había denuncia 18 veces a su agresor antes que la asesinara-. Y por el otro, que la Justicia a veces además de ser lenta y no responder ante las urgencias, no es justa.



Matías Ezequiel Martínez es oficial de la Policía Bonaerense y fue detenido.



Esta manifestación para pedir Justicia por ella -y por todes- se replicó en todo el país, en Capital Federal por ejemplo se llevó adelante de Tribunales. En Mar del Plata, otra de las ciudades donde se vivió de manera masiva la manifestación, fue ante el palacio de la Justicia.



EL PRESIDENTE PROPUSO LA CREACIÓN



DEL CONSEJO FEDERAL CONTRA LOS FEMICIDIOS



Mientras, el Presidente Alberto Fernández recibió en su despacho de la Casa Rosada, a los padres de Úrsula y propuso la creación del Consejo Federal para la Prevención y Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios" para coordinar y articular entre Nación, provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires un abordaje "integral" en materia de "prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de las violencias extremas por motivo de género".

Finalmente en nuestra ciudad tras una sentada frente a la sede fiscal y una posterior marcha, quedó impregnada en las calles que hablan, la frase "nos matan los machos y la justicia patriarcal, que ardan".