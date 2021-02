El Presidente recibió a los padres de Úrsula Bahillo y prometió viajar a Rojas

Política

La reunión se desarrolló desde minutos antes de las 16 en el despacho de Alberto Fernández en Casa Rosada. Úrsula Bahillo tenía 18 años y fue asesinada por su expareja, el policía Matías Ezequiel Martínez, en la ciudad bonaerense de Rojas.

El presidente Alberto Fernández recibió esta tarde en Casa Rosada a los padres de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada por su ex novio, el policía Matías Ezequiel Martínez, en la ciudad bonaerense de Rojas, informaron fuentes oficiales.



"Fuimos muy bien recibidos, Alberto Fernández me trató muy bien como mamá, me voy contenta con el encuentro y lo que prometió el Presidente", aseguró la madre de Úrsula a los periodistas al salir de la reunión.



La madre de la joven asesinada en Rojas contó también que "en dos semanas el Presidente va a estar en mi casa de Rojas".



Fernández recibió poco antes de las 16 en su despacho de la Casa Rosada a Patricia Nasutti y a Adolfo Bahillo, papás de la joven hallada el 8 de este mes, asesinada a puñaladas, entre pastizales de un campo ubicado en el paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas , en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde además la Policía apresó a Martínez.



De la reunión participaron también las ministras de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; de Seguridad, Sabrina Frederic; y de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta.



Úrsula había denunciado en varias oportunidades a su exnovio por amenazas y violencia de género e incluso el policía tenía una medida de restricción perimetral que había violado dos días antes del crimen.



Fuente: Télam