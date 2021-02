Netflix anunció una serie biográfica de Fito Páez

Se titulará "El amor después del amor", nombre del séptimo álbum del artista y el más vendido de la historia de la Música Popular Argentina. Tendrá al músico como productor y será dirigida por Juan Pablo Kolodziej, Mariano Chihade y Juan Taratuto.

"El amor después del amor", serie biográfica sobre la vida de Fito Páez con la participación del mismísimo músico rosarino como productor, es el más resonante de los títulos argentinos anunciados este jueves por Netflix, con otros destacados como una comedia con Guillermo Francella y la tercera cinta de la saga iniciada con "Perdida" protagonizada por Luisana Lopilato.



"Iremos poco a poco ganando no solo en cantidad, sino en lo que a mí más me interesa, que es en la diversidad de géneros y de miradas en lo que hacemos", prometió el vicepresidente de contenido de Latinoamérica del gigante del streaming, Francisco "Paco" Ramos, en una charla exclusiva con Télam para hablar sobre las novedades de la compañía en el país.



Enmarcado en la búsqueda que el ejecutivo define como "empoderar a voces auténticas" de la región -y que por supuesto no debe leerse por fuera de la feroz competencia entre plataformas que se avecina con el crecimiento de Disney+ o Amazon y el inminente arribo de jugadores como Paramount+ o HBO Max-, Netflix prepara producciones locales para nutrir a su ya de por sí abultado catálogo.



Entre todas las novedades llama especial atención "El amor después del amor", que recorrerá 40 años de historia de una de las más grandes estrellas de la música latinoamericana, pasando por sus éxitos y sus fracasos, sus momentos de genialidad y sus tragedias.



Producida por Mandarina Televisión, no tiene aún al actor que encarnará al músico pero sí cuenta ya con Páez como productor, junto con el director Juan Pablo Kolodziej, Mariano Chihade y el realizador Juan Taratuto.



Otra novedad sobresaliente será "Granizo", película de comedia con Guillermo Francella, dirigida por Marcos Carnevale y escrita por el ganador del Oscar Nicolás Giacobone y Fernando Balmayor, sobre un meteorólgo de la TV que equivoca un pronóstico y se gana el odio del público, por lo que deja la gran capital para refugiarse en su ciudad natal y redescubrirse a sí mismo.



A las órdenes del realizador de "Corazón loco", se suman figuras de la talla de Romina Fernandes, Peto Menahem, Martín Seefeld y Laura Fernández, entre otros.



También se anunció "Pipa", tercera película protagonizada por Lopilato en el rol de Manuela Pelari basada en las novelas de Florencia Etcheves; un especial de comedia de Agustín "Soy Rada" Aristarán, y las nuevas temporadas de "Casi feliz" de Sebastián Wainraich y la carcelaria "El marginal" (ahora con estreno por Netflix antes que en otro espacio).



Estos seis nuevos proyectos de la plataforma en la Argentina se suman a otras tres series en distintas etapas de desarrollo y que generan gran expectativa desde que fueron anunciadas en 2020: el thriller "El reino", de Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro con gran elenco, la musical "Cielo grande" y, acaso la más importante, "El Eternauta", con guion y dirección de Bruno Stagnaro. (Télam)