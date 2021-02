Causa vacunas: "No hay imputados, les aconsejé que nos presentemos como parte por sentirnos sospechados"

18.02 | Policiales Declaraciones del doctor Marcelo Fuche

El abogado que asesora a los directores del Hospital de Oncología y al titular de la Región Sanitaria IX aclaró que en la resolución del Juzgado Federal figuran como imputados pero en realidad se presentaron en la causa "a los fines de ejercer el derecho de defensa".

El abogado Marcelo Fuche ofreció una serie de aclaraciones acerca de la situación de la causa por la pérdida de 400 de vacunas Sputnik V en el Hospital de Oncología, en base a que en la resolución donde la Justicia Federal de Azul se declaró competente para intervenir en esta investigación las tres personas que él defiende figuran como imputados.

'Yo quiero ver la causa y me quiero defender'

"No están imputados, ellos no fueron imputados nunca por el Ministerio Público, nunca el Ministerio Público dijo que sospecha de ellos", expuso en principio Fuche acerca de la situación de los directores del Hospital "Luciano Fortabat", los doctores Silvina Rosende y Mario Díaz, y al director de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi.

Fuche agregó a EL POPULAR que "cuando ellos me consultan a mí como abogado que hago derecho penal, yo en el expediente veo que los están investigando a ellos también, entonces les aconsejo 'presentémonos como parte por sentirnos sospechados'. Para ser imputado en una causa penal no necesariamente vos tenés que esperar a que te digan que estás imputado, podés presentarte antes a los fines de ejercer el derecho de defensa".

Amplió está definición al indicar que "cuando a vos te imputa la fiscalía es para que vos puedas defenderte, pero también lo podés hacer vos de tu propio ser para estar en la causa, para decir 'yo quiero ver la causa y me quiero defender', ese es el panorama de todos hasta ahora".

Borzi dijo "yo declaré como testigo así que me sorprende la imputación".

Fuche indicó además, sobre la investigación que hasta la actualidad lleva adelante la fiscal Viviana Beytía, que "la fiscalía sabe que hoy no podría tener a nadie imputado, y no puede tener a nadie imputado porque no hay pruebas para decir: 'Esta persona me parece que es la responsable de este hecho'".