Denuncian que concejales del FdT y funcionarios de Navarro recibieron la vacuna

Concejales de Juntos por el Cambios de Navarro denunciaron a sus pares del Frente de Todos por recibir la vacuna contra el coronavirus, hecho por el que la semana pasada se interpeló al intendente interino, Facundo Diz, en una sesión cargada de polémicas y fuertes cruces.

La polémica se suma a los casos registrados en San Andrés de Giles , Chivilcoy y Henderson, entre otros, donde se denunció que funcionarios, concejales y militantes recibieron una dosis de la vacuna Sputnik V pese a no ser parte de los grupos de riesgo ni trabajar en el área de salud.

En Navarro, la denuncia fue realizada por el presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, Mateo Natalini, quien apuntó contra sus pares del oficialismo y funcionarios del gabinete nacional por darse la vacuna pese a no estar entre los grupos prioritarios.

Por su parte, el intendente Diz -quien reemplaza interinamente a Santiago Maggiotti, viceministro de Hábitat de la Nación- reconoció el hecho, pero indicó que se hizo para "dar el ejemplo" a la población, y porque habían sobrado algunas dosis.

La interpelación tuvo lugar la semana pasada, tras un pedido de la oposición. Allí, ante los cuestionamientos, Diz reconoció que funcionarios y ediles recibieron la vacuna, pero se justificó al indicar que "creía que vacunandome y vacunando a los funcionarios y concejales daba respuestas" a los cuestionamientos en torno a la vacuna contra el coronavirus. Además, indicó que "sobraban dosis y si no había que tirarlas. Jamás hubiera hecho eso".

Tras la sesión, el alcalde interino dijo que la oposición buscaba "tergiversar" la situación para "sacar ventajas".

Durante la interpelación, que se prolongó durante unas 4 horas, hubo fuertes cruces entre la presidenta del Concejo Deliberante Paola Maggiotti -hermana del intendente en uso de licencia- y concejales de la oposición.



"Dicen que la vacunación se dio por demanda espontánea o por voluntariedad y eso no está escrito en ningún lado. Nuestros concejales respetaron la prioridad de la vacunación: fuimos invitados pero no puedo abusar de los privilegios que me da el cargo. Primero está la gente", añadió, al tiempo que se preguntó: "¿Si (la vacunación de los funcionarios) era para que el pueblo de Navarro se entere, por qué los concejales no se mostraron? Casi lo reconocieron con vergüenza".