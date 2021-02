Polo Judicial: investigan sobreprecios y pagos por obras no realizadas en el Gobierno anterior

Política Así lo confirmó el ministro Alak

Esta mañana estuvo visitando la obra "para ver el estado en que está" dijo Julio Alak. Participará del acto de entrega de escrituras y visitará las cárceles de Sierra Chica. La salida de De Lazzari de la Corte: "es una mala noticia porque es un enorme juez".



El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, llegó ayer a Olavarría para participar del acto de homenaje a Carlos Moreno en la delegación del Ministerio de Trabajo. Ayer desde la mañana formó parte del grupo de funcionarios que acompañaron al gobernador Axel Kicillof en la visita a la localidad de Roque Pérez y luego continuó con actividades en la región.

Alak dialogó con medios locales tras el acto donde adelantó su visita a la obra de construcción del Polo Judicial de Olavarría que está paralizada desde abril de 2019.

Por otro lado, el ministro también fue consultado por la renuncia de Eduardo De Lázzari a la Suprema Corte de Justicia.

A su vez, tras el acto en la sede del Ministerio de Trabajo el funcionario participó de una reunión en la sede de la Asociación de Abogados local en la que estuvo el presidente del Colegio de Abogados Departamental, Gastón Argeri.

Obra

En noviembre pasado, el Ejecutivo bonaerense dejó saber que se habían incluido en el Presupuesto 2021 alrededor de 235 millones de pesos para la terminación de la obra del Polo Judicial local en Olavarría, cuya construcción está paralizada desde abril de 2019.

"El gobernador Kicillof tomó la decisión de terminar las cuatro obras paralizadas y el presupuesto vigente de 2021 contempla los fondos para la terminación del Polo Judicial de Olavarría" dijo Alak. Así informó que hoy "voy a visitar la obra para ver el estado en que está, pero estamos trabajando a nivel del Ministerio Público, la jefatura de los fiscales y a nivel de la administración de Justicia para ver si encontramos la posibilidad de que -más allá de la responsabilidad penal de los funcionarios de entonces que certificaron obras que no estaban realizadas y se pagaron obras no realizadas-, las obras igual pueden continuar".

Con ello, el titular de la cartera de Justicia dejó en claro que las denuncias presentadas incluyen también a la obra de Bolívar y 25 de Mayo que comenzó en 2017 para la construcción de 12.700 metros cuadrados en cuatro pisos, donde iban a funcionar juzgados, defensorías, fiscalías, secretarías y una alcaidía.

"La obra de Departamento Judicial de Bahía Blanca es una de las cuatro obras más importantes que tiene el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires, junto con la terminación del Polo Judicial de La Matanza, el de Dolores y junto con la terminación de la Cámara Civil y Comercial de La Plata. Son obras que están paralizadas porque hubo denuncias de errores en la facturación de obras y sobreprecios en el gobierno anterior" había expresado Alak.

Agregó que las denuncias fueron formuladas por el Fiscal de Estado y por el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor De Lázzari ante la justicia penal de La Plata "y estamos viendo de qué manera la justicia permite el reinicio de obra" dijo.

Renuncia

Kicillof aceptó ayer la renuncia, con fines jubilatorios, del miembro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires Eduardo De Lázzari a partir del 1º de marzo. Lo hizo a través del decreto 58 publicado en el Boletín Oficial del distrito, que lleva además las firmas del jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y del ministro de Justicia, Julio Alak.

"La renuncia de De Lázzari para nosotros es una mala noticia porque es un enorme juez de la provincia de Buenos Aires con una enorme carrera, pero cumplió 75 años y consideró que debía presentar la renuncia. Es una pérdida importante para el Poder Judicial bonaerense. Es un juez de notables cualidades en su honestidad moral, capacidad intelectual, capacidad de trabajo, debe ser una de las figuras judiciales más prestigiosas que tiene la provincia de Buenos Aires" dijo Alak.

De esta manera habrá una segunda vacante en el máximo tribunal bonaerense. "El Gobernador verá el momento oportuno de mandar los pliegos para cubrirlas y que la Suprema Corte de la provincia tenga los siete jueces que necesita para funcionar" indicó Alak al tiempo que consideró que "no va a ser en lo inmediato. Creo que el Gobernador va a evaluar detenidamente quiénes podrían ocupar esa función y le llevará un tiempo".

A su vez, el titular de la cartera de Justicia fue consultado por una potencial reforma judicial. "Tenemos un paquete de medidas que son fundamentalmente reformas en los códigos de procedimientos, del Código Procesal Civil y Comercial para acelerar, ampliación de servicios judiciales. Nos reclaman en muchísimos lugares más fiscalías, fiscalías especializadas en género para ver si se puede de alguna manera prevenir y atenuar los femicidios" admitió.

El funcionario encuadró esta situación en que "hay una necesidad de la población bonaerense de ampliar el sistema de justicia y estamos trabajando en ese sentido. Obviamente que pertenece a otro poder y nosotros podemos ayudar al Poder Judicial a presupuestar obras, pero las decisiones en cuanto al diseño son propias de otro poder".

El gabinete en la Séptima

"Es una gran alegría estar en Olavarría, yo soy nacido en Juárez, he venido siempre a Azul como abogado, y venir a Olavarría esta zona que yo quiero tanto" manifestó el funcionario en la entrevista con los medios. Comentó sobre su participación en las actividades de Axel Kicillof en Roque Pérez ayer por la mañana donde centralizó el anuncio de distintas obras para la región.

Consideró que "con el Gabinete de la provincia ya hemos felizmente superado la adversidad de la pandemia y ahora estamos yendo más a los distritos. No lo hacíamos antes no por voluntad nuestra sino para no generar congestión de gente y ahora que hemos aprendido todos normas de distanciamiento vamos a seguir".

Dio a conocer más adelante que hoy estará en el acto de entrega de escrituras sociales. "En Olavarría hay una gran cantidad de trámites y escrituras para entregar, aproximadamente 700. Mañana (por hoy) vamos a empezar a entregar las primeras 100 de personas que tienen su casa -la han adquirido en un barrio colectivo o en forma individual- y que no tienen escritura. Eso genera mucha angustia en las personas porque no tienen perfeccionado su derecho de dominio" sostuvo. Tuvo en cuenta que a lo largo del año se harán 60.000 escrituras sociales en toda la provincia.

"Después vamos a ir a las unidades penitenciarias de Sierra Chica y luego iremos a Azul" agregó.