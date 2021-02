El Gobierno lanzó el Consejo Económico y Social

Política

"No es una mesa para ver que interés predomina", lo definió el presidente. El organismo estará integrado por representantes del sindicalismo, del sector empresarial, de los distintos cultos, de los movimientos sociales y la comunidad científica y educativa.

El presidente, Alberto Fernández, sostuvo que "el capitalismo debe ser repensado a la luz de la experiencia que la misma pandemia nos ha marcado" y afirmó que "no es posible pensar la economía sin ética".



Fernández anunció la creación del Consejo Económico y Social en el CCK, junto al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, quien presidirá el órgano multisectorial destinado al abordaje de políticas de Estado a largo plazo.

"Como dice el papa Francisco, esta cultura del descarte nos ha llevado al peor de los mundos. Si bien es cierto que el capitalismo existe, también es cierto que debe ser repensado, a la luz de la experiencia que la pandemia nos ha marcado", sostuvo el mandatario.

El Presidente reflexionó que "estar tanto tiempo el uno contra el otro nos ha dejado en medio de una sociedad profundamente injusta y desigual desde lo social".

"Una sociedad que condena al 40 por ciento a vivir en la pobreza. Una sociedad con violencia de género y femicidios. ¿Cuánto tiempo más debemos ver la inacción de la justicia y la policía?", se preguntó el mandatario.

En este punto, Fernández afirmó que, "si seguimos haciendo lo mismo, solo obtendremos los mismos resultados".

"No es posible pensar una economía sin ética, la economía es una ciencia humanista aunque nos hayamos olvidado de eso, y lo primero que tiene es poner en valor al hombre y a la mujer en una sociedad", subrayó.



En cuanto a los designados integrantes del Consejo Económico y Social, el mandatario dijo que fueron "convocados para que, de una vez por todas, construyamos un país con otra lógica, la del diálogo y el encuentro", y enfatizó que "no es una mesa para ver que interés predomina".

"No tengo idea cuántos opositores hay acá porque no les pregunté lo que piensan: son de sectores sociales, económicos, de trabajadores, de movimientos sociales. No tengo idea si son oficialistas o no lo son", añadió.

El organismo funcionará como una "mesa de trabajo" de la que formarán parte representantes de los empresarios, los gremios, los sectores académicos y de la sociedad civil.

El organismo será creado mediante un decreto presidencial y estará conformado por 30 miembros surgidos del diálogo con los sectores empresariales, gremiales, académicos y de la sociedad civil; y su función será elaborar una agenda institucional que supere la coyuntura y marque políticas de Estado para los próximos 30 años.

Por su parte, Beliz explicó que el Consejo tendrá cinco misiones que tendrán cinco proyectos transformadores en las áreas de comunidad del cuidado y seguridad nutricional, productividad con cohesión social, cambio climático ecológico y desarrollo verde, trabajos y educación del futuro, y calidad institucional.

"Este Consejo fue largamente reclamado, diseñado y soñado por diversos sectores de la vida institucional y social del país. Tiene que ser la voz de los olvidados, los que integran el basurero de la historia que no tienen lugar en la mesa de los argentinos", dijo Beliz.

"Tenemos tres consignas: dialogar, organizar los acuerdos y acompañar las decisiones", enumeró secretario de Estado, tras subrayar que "el Consejo no puede ser simplemente la voz de quienes estamos aquí reunidos sino que debe ser la voz de los que no tienen voz, de los olvidados".