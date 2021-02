"Trabajando duro y de la manera que nos gusta"

Información General Agustín Vernice habló de su actualidad en la previa a los Juegos Olímpicos

El año de Vernice empezó en Tucumán, un lugar elegido desde hace años para parte de la preparación. Ahora sigue su trabajo, con el objetivo de llegar bien para cumplir su sueño de estar en el máximo evento deportivo a nivel mundial.

Agustín Vernice está más cerca de su objetivo. Está claro que aún resta tiempo de trabajo y de preparación, pero después de la postergación de los Juegos Olímpicos, debido a la pandemia, en este 2021 sí será el turno de la cita. Por eso, Tokio espera por los mejores deportistas del mundo.

Entre ellos estará el representante local, que trabaja para su sueño. Tras un 2020 particular, por el tiempo de encierro y teniendo en cuenta que dio resultado positivo para coronavirus cuando se trasladó a Tucumán, el 2021 ya lo encuentra en buena forma física. Tuvo su etapa en Tafí del Valle, primero con todo el equipo nacional y luego con el entrenador Diego Cánepa, y luego de unos días en la ciudad, siguió su camino.

"La preparación viene muy bien. Cumplimos con las expectativas de las siete semanas que hice en Tafí del Valle, que fueron tres en diciembre, con un parate para las Fiestas, y todo enero. Por suerte pudimos cumplir con el objetivo que era acumular muchas horas de entrenamiento en la altura, y con una gran calidad fisiológica y técnica. Por eso estamos contentos, pero a la espera de las competencias", anunció el representante local y valoró que "entrenar ahí -por Tucumán- es un placer, el lugar es espectacular".

En ese sentido, antes de su presencia en los Juegos será el turno de otros eventos. "En marzo habrá un control nacional, donde tengo que ratificar mi puesto como el N° 1 del ranking nacional para poder ir a competir a Tokio; mientras que a fines de abril o principios de mayo voy a Hungría en una Copa Mundial, que vendría a ser una previa a los Juegos Olímpicos".

"La Copa Mundial no es lo mismo que Campeonato Mundial; son dos eventos diferentes. El Campeonato, fuera de los Juegos Olímpicos, es el evento más importante. Y la Copa es muy importante, porque me enfrento a casi todos los rivales que voy a tener en Tokio, aunque la jerarquía no es la misma", narró el atleta local.

Entonces, las competencias servirán como parámetro luego del parate prolongado debido a la pandemia: "Será un evento donde el nivel es altísimo, es máximo. En ese sentido, nos va a dar un buen panorama de dónde estamos parados y hacía dónde tenemos que ir. La idea es llegar en buena forma física, para esa fecha ya tenemos que estar bien".

Aunque, más allá de la planificación que indicó, Vernice transita la actualidad "con incertidumbre, ya que se viven tiempos complicados. La logística para los viajes no es la misma, todo se modificó, pero tratamos de no cambiar la manera de trabajar y la forma de encarar las cosas. En ese sentido estamos bien; tratando de ser optimistas y dando lo mejor".

Pero el panorama hoy es diferente, luego de un 2020 muy difícil para los deportistas. Más allá de lo ocurrido, por la pandemia, Vernice aclaró que "no sé si fue tiempo perdido. Sí tal vez desde la parte física, pero mirándolo de otra manera también es aprendizaje. Y eso es parte del camino. Ahora, con la cabeza más fría y metido en los juegos, trato de pensar que las cosas suceden por algo".

"Y al mismo tiempo, si me pongo en el lugar de las personas que verdaderamente la pasaron mal, trato de no victimizarme. Obviamente fue un año duro para mí, y más que nada porque las expectativas estaban muy arriba. Era el año en el que se iba a concretar mi sueño de participar en un Juego Olímpico, lo que vengo esperando desde que comencé a practicar el deporte", añadió Vernice sobre lo ocurrido.

Además, indicó que "fue difícil por todo esto que pasó, pero trato de sacar algún aprendizaje y que me sirva para el 2021", año en el cual siguen los trabajos luego de lo ocurrido en Tucumán y tras unos días de trabajo en la ciudad en el inicio de febrero regresó a Tigre (el punto central de su trabajo).

De esta manera, para Vernice, sigue a pleno el entrenamiento porque por delante está el principal objetivo deportivo para cualquier atleta: "La forma física se recuperó, obviamente después en la competencia hay muchos factores que determinan el resultado, pero vamos bien encaminados porque estamos trabajando duro y de la manera que nos gusta. Buscamos mucha calidad en los entrenamientos, pero a su vez los disfrutamos".

En cuanto a su trabajo, describió que "generalmente hago tres o cuatro semanas en Tigre y algunos días en Olavarría. En esos días el entrenamiento tiene un descanso, hago los mismos entrenamientos diarios, pero la carga es menor. Y cuando llegue el momento de viajar seguramente cuando crucemos el océano nos vamos a quedar de ese lado hasta que lleguen los Juegos Olímpicos".

En otro sentido, luego de distintas versiones que circularon en las semanas anteriores, Agustín Vernice sigue enfocado en su objetivo, pero sabe que la situación sanitaria aún no cambió y no está controlada. Entonces, remarcó: "Debido a la situación en la que estamos, hay un dos por ciento en mí que piensa que eso podría suceder", en relación a la suspensión de los Juegos Olímpicos.

Y aclaró que "estaría preparado, aunque no sabría cómo manejarlo porque sería muy difícil". Igualmente, hoy es un hecho la realización del evento deportivo en Tokio: desde el viernes 23 de julio al domingo 8 de agosto.

Como se sabe, el contexto no es fácil, pero Agustín Vernice tiene claro su objetivo. "En el marco de esta situación difícil, el que mejor se adapte va a conseguir los mejores resultados. Estamos trabajando en eso, en adaptarnos, y en no perder la determinación que nos ayudó a crecer en estos años", cerró el atleta local que se prepara para su máximo objetivo.