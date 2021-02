Malamud y la interna radical: "No necesariamente se debe ir a una PASO local"

Política Pertenece a Identidad Radical dentro de la línea "Evolución"

Pertenece a Evolución pero marca diferencias con la otra línea que está representada por Franco Cominotto y Gonzalo Dolagaray. Una diferencia es que se coloca al lado del gobierno local y cree que no sería necesario dirimir una lista por las PASO.

Alejandra Malamud es integrante de Identidad Radical, una agrupación que funciona dentro de la línea Evolución que a nivel nacional postula a Martín Lousteau, aunque todavía no se sabe con qué expectativas. Sí adhieren a la postura de Gustavo Posse para presidir el comité Provincia por Protagonismo radical y en Olavarría lo llevan a Rubén "Bebe" Lanceta para conducir el comité local.



La interna del centenario partido será el 21 de marzo, y para Alejandra "será una discusión de ideas y la recuperación de la mística de la identidad radical, de ahí el nombre de nuestra agrupación", dijo en el programa radial "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP.



"Fue muy lindo reencontrarme con gente de mi juventud, gente nueva y un ideario común a todos. El radicalismo nos permite llevar adelante ahora todo eso y vuelve a tomar fuerza, la misma que se tuvo en la época de Raúl Alfonsín, con las consignas de autonomía individual, responsabilidad en la gestión y otras".



Alejandra Malamud rescató el compromiso de la convención en donde se aprobó la coalición con el PRO y la CC, con lo cual fijó su posición de acompañar el gobierno de Ezequiel Galli, pero a diferencia de la línea que conduce Franco Cominotto y Gonzalo Dolagaray, candidatos para secretario del comité provincia y para presidir el comité local respectivamente, que pretenden dirimir posiciones y cargos por las PASO; para ella "lo mejor sería el consenso".



Identidad



Preguntada, sin embargo, si Evolución perseguía la disputa de poder a nivel nacional dentro del espacio de Juntos por el Cambio, respondió: "quien se dedica por la política debe contemplar también el ejercicio del poder. Hay que estar dispuesto o dispuesta a ejercerlo, pero no lo sé si Lousteau lo hará o decidirá hacer un aporte".

"Nosotros hablamos mucho de la reconstrucción radical, pero no es solamente lo edilicio"

"Nosotros hablamos mucho de la reconstrucción radical, pero no es solamente lo edilicio", advirtió la doctora Malamud, y luego reafirmó que competirán en la interna dos grandes líneas, la de Evolución y Adelante. Martín Lousteau es el máximo referente de la primera y Facundo Manes de la segunda.



"Mi hermano Andrés es candidato a convencional por Adelante y mi papá está en Identidad radical", puntualizó en el programa radial "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP.



No me gusta el Estado paternalista

"Apuntamos a reconstruir varias cosas, desde la humildad para dar la cara, poder volver a tener un partido que sea un lugar de encuentro para que los radicales puedan reunirse bajo un mismo techo, los martes una línea, los miércoles la otra y el jueves plenario general. Aspiramos a que nuestros hijos tengan un futuro mejor y tenemos la experiencia de Bebe Lanceta para conducir el partido. Hemos tratado de combinar todo. Estamos con el gobierno local y dentro de Juntos por el Cambio que es lo que decidió la Convención, que es el máximo órgano democrático para decidir esas cosas. Si el radicalismo rompe, no puede reclamar ese protagonismo y no necesariamente se debe ir a una interna porque se puede conformar las listas por consenso. El mecanismo está pero hay que respetar las reglas de juego. Una vez se fue a Primarias pero si luego no se acepta el resultado...", dijo con tono crítico al rol desempeñado por algunos exponentes radicales que conformaron el bloque legislativo.



Sobre el gobierno nacional, Alejandra Malamud dijo que "no sabemos dónde va, no me gusta el Estado paternalista pero debería haber una guía. No se sabe a qué se apunta, la política está metiendo la cola en temas generales y perjudica a la gente".