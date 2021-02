Guillermo Rikal: "Los delegados, al no tener un presupuesto, lo que hacemos es gestión"

El 9 de febrero los vecinos de Sierras Bayas se acercaron a la delegación para entregarle al delegado Guillermo Rikal, un petitorio donde enumeraron ciertos pedidos que consideran de urgente resolución.



Desde octubre del 2020 comenzó a notarse una baja en la presión de agua en los barrios Químico, Obrero y Fonavi de Sierras Bayas y fue por eso que los vecinos empezaron a reunirse en asambleas. El delegado Guillermo Rikal estuvo acompañándolos y elevando los pedidos al Ejecutivo.



Pero el 4 de enero de este 2021 hubo un nuevo encuentro al que Rikal no pudo asistir por estar en la organización de la Fiesta de Reyes Magos donde se hizo presente el Subsecretario de Gobierno, Emilio Vitale. Allí le entregaron un petitorio al funcionario, "era el tema del agua, los espacios verdes y el estado de calles de la localidad que tenemos el inconveniente de que cuando llueve hay lugares que el agua corta las calles", relató Rikal en Mejor de Mañana (lunes a viernes por 98 Pop).

Luego de eso hubo una reunión entre Vitale, Rikal y Coopelectric y los vecinos. "En esa jornada, la Cooperativa evacuó las dudas de algunos cortes de energía eléctrica que habíamos tenido en la localidad esa semana, les explicó a los vecinos cómo se iba a tratar el tema del agua, hubo una promesa que para el mes de junio se iban a estar realizando los pozos pertinentes", señaló.

Nuevos pozos de extracción



Guillermo Rikal contó que el petitorio que entregaron los vecinos la semana pasada solicita la urgente acción de Coopelectric para lograr otro pozo de extracción de agua que entienden, se está demorando.



"Ingeniería comentó que por la geografía misma del lugar son pozos muy profundos, para que rinda la cantidad de agua que se necesita, que si bien la cantidad de agua que se bombea con los 4 pozos existente supera el consumo de la localidad, justo hay una brecha en los días de mucha temperatura que es superada la demanda de agua", detalló Rikal.

Al haber barrios en Sierras Bayas que fueron construidos casi a la misma altura que el tanque de agua, influyen varios factores. "Dentro del abanico de posibilidades lo mejor es perforar conseguir un pozo más que brinde mayor cantidad de agua en ese brecha de 10:30 hasta las 21hs, que es donde se produce el alto consumo en la localidad", expuso y comentó que "la Cooperativa está haciendo un seguimiento en la localidad, precisamente en el sector del Barrio Fonavi qué es la parte más alta de la localidad que son las primeras casas que se quedan sin presión y en otro sectores también se hacen medidas todos los días de presión para saber cómo se evoluciona".

Lo que se viene haciendo y con una "mejora" es "el cierre y apertura de agua, es como una red subterránea y dependiendo de las alturas, en distintos lugares se cierra y se abre en otros lados y de esa manera se reparte el agua equitativamente en toda la red, ese trabajo lo viene haciendo la Cooperativa, después de esta reunión".



Al respecto de los pozos aseguró que es un trabajo arduo, "se hacen varias perforaciones primero y un montaje para ver si el pozo rinde, y sino hay que buscar otro lugar, lleva otro tiempo y encarece lo que es el trabajo. Si bien el municipio se hace cargo del costo y los costos, lo que ocurre es que no se hace de un día para el otro, lleva cierto tiempo e Ingeniería es quien estudia el lugar donde se debería hacer y después esperar que rinda". Seguramente habrá mayores precisiones para el mes de junio que es cuando la Cooperativa dijo que trabajaría de lleno en este problema para evitar falta de agua el próximo verano.



La presencia de Vitale



Los vecinos están pidiendo que Emilio Vitale regrese a la localidad a un nuevo encuentro. Según Rikal manifestó, el subsecretario le manifestó que está dispuesto a presenciar una nueva reunión, "los delegados como no tenemos presupuesto lo que hacemos es gestión, por lo tanto calculo que la semana que viene (Emilio Vitale) ya va a tener una reunión con los vecinos, porque son respuesta que la tiene que dar otro nivel de funcionario, otro jerarquía nosotros lo que podemos hacer desde la Delegación lo hacemos, pero hay cuestiones que no podemos resolver", aclaró.



¿Localidades relegadas?



Una de las afirmaciones recurrentes de los vecinos es que las localidades se encuentran "relegadas" y "olvidadas". Al respecto de eso, Rikal dijo que los pueblos "siempre tuvieron este tipo de situación, entiendo que Olavarría es cada vez más grande, y obviamente el peso más importante está en Olavarría y las localidades quedan colgando". Y se sumó al planteo de todos los integrantes de la zona serrana que manifiestan que "si bien los vecinos pagan impuestos, las respuestas se las tienen quedar distintos rangos de funcionarios, ojalá que de acá en adelante los próximos delegados que vengan se encuentren con recursos propios, que el Municipio se maneje de otra manera, que le pueda dar un presupuesto al delegado y que pueda usarlo, para decidir en qué se gasta y en qué no".

Para finalizar, mencionó el Impuesto a la Piedra que "se lleva mucha riqueza, y hay que mirar más a las localidades, y esas son distintas visiones".Y con respecto a su trabajo finalizó reflexionando que "estoy dentro de una estructura de trabajo y tengo que estar dentro de esa lógica, acompañar al vecino y trabajar en conjunto con los funcionarios de Olavarría para lograr el equilibro".