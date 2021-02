"Ginés, ponete las pilas" el reclamo de Ruggeri que adelantó el vacunagate

21.02 | Política

El escándalo desatado por la vacunación VIP para amigos y políticos ya tenía un adelanto y desde un lugar impensado.



Cuando hace poco más de una semana el ex jugador del seleccionado nacional de fútbol y hoy panelista en diversos programas de la señal ESPN reclamó con énfasis por lo que entendía era una mala y discrecional aplicación de las escasas vacunas en el país, muchos coincidieron con su observación pero seguramente muy pocos imaginaron el desenlace de la trama de este sistema de privilegios.

En las últimas horas en las redes sociales se comenzó a viralizar un video del último 12 de febrero en F90, donde Oscar Ruggeri hacía un fuerte reclamo en el que anticipaba el escándalo "Un mensaje al ministro de Salud, ¿cómo es? ¿Ginés? Por favor, escúcheme. Esto es muy sencillo, señor: los esenciales deberían ser vacunados primeros. Los docentes deberían estar vacunados porque si va a empezar la escuela deberían estar inmunizados. Todos los esenciales más el presidente tienen que estar vacunados", comenzaba el cuestionamiento.





"No puede ser que intendentes, diputados, senadores con 40, 45 años me muestran el brazo vacunados y mi mamá, 87 años no está vacunada. Les tendría que dar vergüenza, mi mamá encerrada y ustedes muestran el brazo como diciendo '¿vieron que yo me vacuné?' Dale, verseros. Yo tengo posibilidades de vacunarme, 60 años, llamo a uno, llamo a otro. Podría decirle a alguien, siendo Ruggeri. ¿Y yo me voy a ir a vacunar? ¿Antes que mi mamá? Vergüenza debería darles. Nuestros abuelos no están vacunados y ustedes muestran el carnet", continúa el mensaje.

Ya tomando temperatura, como es el carácter del ex futbolista siguió: "Miro los noticieros y me agarra dolor en la panza. Con las pocas vacunas que nos llegan. Mi mamá vive en Corral de Bustos, ¿qué pasa? ¿Hay que vivir en Buenos Aires? ¿No va a llegar? Mami, quedate en casa encerrada los años que te quedan".

"No sean ventajeros. Ventajeros de mierda. Mi mamá encerrada con 87 años, hace un año que no la veo. Encerrada en Corral de Bustos. Ginés, ponete las pilas. Terminá con los esenciales y empezá con los jubilados, que se están muriendo. 19 mil pesos cobra mi mamá y encima no se vacuna, todas a los viejos. Perdón, pero lo tenía adentro", cerró el campeón del mundo del ´86.

Hoy al destaparse toda la situación y también ir tomando estado público que en muchos lugares suceden situaciones de privilegio que indignan a los argentinos, el cuestionamiento verbalizado por Ruggeri suma cada vez más adhesiones.