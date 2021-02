AMCO 80 AÑOS - Juan Traversa:

Se sumó en 2013 a un equipo de gestión con grandes desafíos, aportó pasión y dedicación en distintos roles hasta llegar a ser hoy el presidente de la institución. Sostiene desde su perfil de ingeniero que la organización y planificación son fundamentales.

Septiembre de 2013 aparece en la charla con Juan Carlos Traversa como la fecha de su acercamiento formal al Automóvil Moto Club Olavarría. "Sergio Yakiche, en un encuentro informal, me propuso sumarme a un grupo que se estaba conformando para seguir en la gestión de AMCO. Me sumé a las reuniones y enseguida me demostraron que son excelentes. Es el mismo que se viene manteniendo en la actualidad, donde tenemos un sentido muy fuerte de pertenencia".

En su rol de ingeniero empezó a resolver algunos temas e ir aprendiendo a ser parte de una comisión de una entidad con tanta historia en el automovilismo nacional. "Nadie nace siendo dirigente, se va formando, todos los días tenés muchísimo para aprender. Uno mira a los integrantes del grupo, las distintas formaciones, capacidades de cada uno y va formando un carácter de ver las cosas; pero siempre sobre la base de la experiencia de todas las personas que lo conforman".

El momento de gestionar. "Es un peso importante llevar adelante los destinos de una institución señera, en automovilismo, en el país. Por eso uno tiene que tener la fuerza para mantener un grupo porque nada se hace desde una persona. Somos veinte personas, gestionando a la par un 'monstruo' como es hoy el Autódromo donde podemos decir que a través de distintas gestiones lo pudo sanear económicamente y volver a estar en buena comunicación con todas las categorías. El mérito no es de un presidente, sino de un grupo de personas donde todos nos sentimos iguales, con ganas de trabajar".

La competencia contra los demás escenarios. "Hoy la mayoría de los Autódromos importantes del país están gestionados por las provincias, con un presupuesto mayor al que podemos contar nosotros. Entonces el tipo de gestión y el desafío debe ser aún mayor, el cual nos obliga a no bajar los brazos, a ser más ingeniosos y estar en contacto con las categorías y estamos gubernamentales con la idea de gestionar carrera".

Objetivos cumplidos. "Siempre quise llegar al AMCO para estar vinculado con el automovilismo que es mi pasión. El solo hecho de sumarme al grupo en 2013 ya era suficiente alegría. Después me tocó ser presidente, pero es liderar un grupo con una enorme camaradería. Esa es mi mayor satisfacción, poder compartir con todo el grupo. Y en ochenta años de una institución existió muchísimo esfuerzo, numerosas horas dedicada al AMCO de cada uno de los integrantes de todas las comisiones que se han ido sucediendo. Se construye y se gestiona todos los años. Aquí hay muchos méritos de muchos dirigentes para que la institución siga siendo vigente".