Segurcom comercializa los nuevos sistemas de alarmas vía IP y de "equipos conos"

Información General En las modalidades de venta y de comodato

La nuevas tendencias en el sector de las alarmas domiciliares y de otros tipos edificios y propiedades ya es posible encontrarlas en Olavarría. Sobre ello, el ingeniero Mario Bender, titular de la empresa Segurcom -instalada hace 32 años en nuestra ciudad-, explica que "la tecnología de los equipos de alarmas ha cambiado mucho. Como todos saben, ahora todo se maneja vía IP, a través de Internet. Entonces, los equipos de alarma la tendencia es que se modernicen y que trabajen también vía IP. Todos los equipos estuvieron hasta ahora conectados a la línea telefónica, pero la línea telefónica ya dejó de existir; existe, pero se va reemplazando todo por lo IP".



Por ello, Bender señala que "la nueva tendencia es adquirir equipos IP. ¿Por qué? Porque transmiten a la central de monitoreo por IP más rápido, en forma instantánea, y no se le va a cortar el teléfono, o sea que el operador lo va a poder llamar, y va a poder llamar a cada uno de esos teléfonos. A la vez se puede tener mensajes en el celular vía IP, recibir allí todos los datos. El usuario con su celular va a poder manejar ese equipo, ya que hay una aplicación desde donde se puede manejar el equipo. También el instalador programa en el equipo de alarma en su celular. La nueva tecnología es todo IP, ésa es la tendencia. Entonces el asesoramiento a la gente, cuando quiere adquirir un equipo, es que adquiera un equipo IP".



Sobre la tecnología que incorporan los nuevos equipos, el titular de Segurcom señala que "nosotros trabajamos mucho con equipos importados, ésa fue nuestra tendencia siempre, por la tecnología que ellos tienen. No obstante, en los últimos años una firma argentina que es Garnet (ex Alonso) se modernizó mucho y aplicó toda esta tecnología en sus equipos, y todos sus equipos ahora son IP. Aparte de ser IP, también aplicó la parte inalámbrica, o sea que tenés equipos IP inalámbricos, es decir que ya no se precisa cableado Nosotros de esta firma logramos la distribución y a la vez somos service autorizado, o sea que cualquier problema lo podemos reparar acá como si fuera en fábrica. Estos son equipos nacionales, estamos apostando a esto porque también queremos defender la industria nacional, para mejorar todos".



Una de las consultas habituales de usuarios es qué ocurre con los equipos de alarma si no hay servicio de Internet. Sobre ello, Bender cuenta sobre otra alternativa que comercializan: "Cuando no hay Internet, la forma de solucionarlo es poner un equipo adicional de comunicación: o un equipo de radio, o un equipo GPRS, o nosotros tenemos la nueva tecnología, que llamamos 'equipos conos'. Los conos es una tecnología donde se hace "una red mesh" y todos los 'equipos conos' que están vecinos se cuidan entre sí, o sea si yo no puedo salir, el vecino comparte su conectividad conmigo y salgo por el vecino, y si no puedo salir por ese vecino salgo por otro, o por cualquier parte de la red. En esa red los conos pueden ser telefónicos, pueden ser con chip (de las distintas compañías de celulares), pueden ser IP y pueden ser radio; entonces, si no podés salir por IP, vas a salir por un chip de teléfono celular, si no podés salir por el chip vas a salir por teléfono, o sea que de alguna forma vas a salir por esa red. Esto es lo más moderno que hay".



Los interesados en conocer estas nuevas alternativas en los sistemas de alarma pueden concurrir a la sede de Segurcom, en avenida Del Valle y Rivadavia; también llamar por teléfono al 444404 para solicitar un asesor; y o entrar en la página web (www.segurcom.com.ar) y solicitar por algún medio nuestro servicio. La comercialización de los equipos IP e inalámbricos se realiza tanto a través de la modalidad de venta como de la de comodato.