Fernández: "Si hay más responsables se van a ir los que se tengan que ir"

El Presidente brindó una conferencia de prensa en México junto al mandatario local Andrés Manuel López Obrador. Habló sobre el escándalo de las vacunaciones VIP, y apuntó contra la Justicia y contra el expresidente Macri.

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que las vacunaciones VIP fueron "un hecho reprochable" y que él habló con su conducta al pedirle la renuncia a Ginés González García en el Ministerio de Salud, en tanto indicó que "si hay más responsables se van a ir los que se tengan que ir".



"El hecho sin dudas es un hecho reprobable. Nadie puede avalar que en la circunstancias que vivimos alguien pueda adelantarse en la vacunación", dijo Fernández en México, en donde encabezó una conferencia de prensa junto al presidente local Andrés Manuel López Obrador.

Y agregó: "A mí difícilmente me corran con estas lógicas. Detesto los privilegios. No soporto que eso ocurra. Lamento que algunos lo hayan hecho. Ya hablé con mi conducta".

Fernández también se refirió a las denuncias radicadas por las vacunaciones irregulares y consideró que no hubo delito. En tanto, les pidió a los fiscales y jueces "que hagan lo que deben" e investiguen otros hechos vinculados a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri como "el negocio de los peajes", "el terrible y lamentable endeudamiento" y "la responsabilidad de un ministro que mandó un submarino (el ARA San Juan) para que mueran 44 tripulantes".

"Pido que tengamos honestidad intelectual. Yo con mi conducta di cuenta de lo que debíamos hacer", afirmó. Mientras que no descartó nuevas renuncias: "Si hay más responsables se van a ir los que se tengan que ir. Pero no me voy a hacer cargo del escarnio público que están haciendo".

Fernández también dijo que hubo una "campaña desatada" de la oposición para "hacerles sentir a los argentinos que la Sputnik V era veneno". "Los medios en Argentina ponen a Alberto Fernández entre los que recibió la vacuna indebidamente, pero me la tuve que dar porque los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa y tuve que convocar a la confianza ciudadana. Por el mismo motivo se dio la vacuna Cristina (Fernández de Kirchner), Axel (Kicillof) y muchos gobernadores intendentes, varios de los cuales ni siquiera son oficialistas", agregó.

Además, contó que viene trabajando con el presidente de Francia, Emmanuel Macrón, para plantear en el G20 la necesidad de declarar a la vacuna contra el Covid-19 como un bien universal para que la puedan producir todos los países. (DIB) MT