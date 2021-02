"En Olavarría hemos notado que los puestos de trabajo se van incrementando lentamente"

Información General Día del Mecánico

Claudio Molina, del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automoto, analizó las consecuencias de un año marcado por la pandemia y como encarará el gremio este 2021.

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) siempre ha tenido una presencia muy fuerte en la ciudad, y en esta oportunidad -para el Día del Mecánico- fue Claudio Molina quien habló para analizar la situación en el último año en el que la pandemia atacó más fuerte, así como las consecuencias que tuvo el sector para solucionar los problemas que se presentaron y para ver cómo va a encarar el gremio este 2021 que viene con algunas expectativas de reactivación. Esto fue lo que dijo:

¿Cómo afrontó el gremio este último año de pandemia?

Este último año, desde el 24 de febrero de 2020 a este 24 de febrero de 2021, afectó la pandemia a todo el mundo obviamente y tuvo muchas consecuencias en nuestra organización y la sentimos muchísimo. Prácticamente desde marzo a mayo nuestra actividad estuvo parada y a mediados de mayo se fue reactivando en forma gradual. Los efectos que dejaron la pandemia, y que está dejando, son muy notorios ya que va desde cierre de empresas hasta pérdidas de compañeros que eso nos duele y más lamentamos. Muchas familias mecánicas han sufrido la pérdida de seres queridos y SMATA, gracias a su capacidad y a su independencia económica ha podido afrontar todo lo que es en materia de salud para poder, en toda la Argentina, hacerle fuerza a esa demanda.

¿En Olavarría y en las ciudades que pertenecen a esta Seccional, se perdieron muchos puestos de trabajo?

No. Nosotros, gracias a Dios, lo que pudimos hacer desde el gremio fue una contención para mantener los puestos de trabajo. Sí tuvimos y tenemos compañeros que están suspendidos o licenciados porque son parte del factor de riesgo o son mayores de 60 años, o compañeras embarazadas, pero no tuvimos pérdida de puestos de trabajo ya sea en Olavarría y en la zona, como Bolívar, 25 de Mayo y Saladillo, que son las otras delegaciones. Para sintetizar, el trabajo gremial en esta situación es esencial porque le brindamos contención al afiliado y también a la familia.

¿En ese aspecto la obra social trabajó bien y no tuvo problemas tampoco?

No, no, felizmente. Con una muy buena gestión desde SMATA Central, con el compañero Ricardo Pignanelli (secretario general) y Paco Manrique así como el Consejo Directivo, siempre estuvieron desde el primer minuto brindándonos toda la contención y ayuda. Quizá pudimos habernos equivocado en alguna cuestión, porque nadie es infalible, pero todo fue subsanado y teniendo siempre en cuenta que en forma primordial está la salud, lo sanitario estuvo y está en primer lugar. Por eso desde SMATA Central y en todas las seccionales de la provincia de Buenos Aires y de todo el país también se ha tomado la decisión de enfocarnos en el sostenimiento de los puestos de trabajo y todo lo que es materia de salud.

¿Cómo ves este año 2021 respecto de la reactivación laboral?

No quiero pecar como pequé el anterior 24 de febrero cuando veníamos de cuatro años de gobierno totalmente neoliberal, y teníamos firmemente la esperanza de poder recuperarnos rápidamente de todo lo que habíamos perdido, ya que en ese período anterior sí que perdimos muchas fuentes de trabajo a nivel nacional porque recordemos que cerraron muchas empresas. Así que el año anterior esperábamos una reactivación inmediata para mediados de marzo y abril de 2020. Pero si me preguntan ahora notamos que desde mediados de junio o julio, o quizá agosto, nuestra actividad comenzó a remontar, se está reactivando, y en distintas terminales hubo grandes inversiones. Se apunta a aumentar la producción de vehículos, obviamente. Y en lo local empezamos a notar que muy lentamente se incrementan los puestos de trabajo, por lo que hay reactivación. También tenemos en cuenta que es un año electoral y la pandemia no se fue aunque nos da un poco de tregua, pero la situación no está solucionada. De eso somos conscientes, pero notamos una reactivación de nuestra actividad en Olavarría, aunque por ahora es un poco lenta.