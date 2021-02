"Bebe" Lanceta: "No queremos ser más un radicalismo inexistente como ahora"

Política

La Lista 11 de la interna de la UCR inauguró local propio, en Dorrego al 3200. Fue con un acto en el que contaron con el apoyo de históricos dirigentes y con el impulso de jóvenes en la lista. El ex diputado nacional criticó el manejo de la pandemia y la vacunación del Gobierno Nacional.

"Este espacio quiere recuperar al radicalismo en Olavarría para Olavarría, pero también para los otros niveles. No nos quedamos acá, pero tampoco queremos ser más un radicalismo inexistente como ahora. Hay dos concejales, con dos bloques distintos, ni siquiera integran el bloque de Juntos por el Cambio, es un disparate. Esto es falta de conducción, de tener un norte, una línea política" definió Rubén "Bebe" Lanceta. Es el candidato a presidente de la UCR local por la Lista 11 para las internas partidarias que tendrán lugar el 21 de marzo.

Habló para candidatos y militantes en la noche del lunes, en el acto de inauguración del local propio en Dorrego al 3200. Estuvo acompañado por los también candidatos Gabriela Díaz a vice, Mario Paternó a secretario y Antonela Díaz a tesorera. Los acompañaron Eduardo Malamud y Mario "Pinocho" Lázaro, entre otros históricos y destacados dirigentes del radicalismo local. También estuvieron Juan Ison, Leandro Lanceta y Ana Saisi.

La candidata a vicepresidenta, Gabriela Díaz, fue la encargada de abrir los discursos en el acto donde destacó la intención de "abrir las puertas a todos los radicales que se quieran sumar" en apoyo a la lista y también a la eventual gestión partidaria local.

Cabe recordar que la Lista 11 postula entre sus principales propuestas "despertar nuevamente la esencia radical" y "volver al comité de calle 25 de Mayo". Es adherente a la lista Evolución que lleva como candidato a la presidencia del Comité Provincia a Gustavo Posse y cuenta con el apoyo del legislador nacional Martín Lousteau.

El radicalismo del futuro

Lanceta repasó parte de su trayectoria en la UCR y en ese marco rindió homenaje a Helios Eseverri, rival histórico, con quien dijo "nos unía el respeto por el radicalismo", además de mostrarse "agradecido a que 'Pinocho' y Eduardo estén acompañándonos. Esta tarea que llevamos adelante está vinculada a que el radicalismo vuelva a ser lo que alguna vez fue en Olavarría. También está vinculada al renacer del partido en la provincia y en la nación. Yo dije hace un tiempo 'con la salud no se jode' y con un montón de cosas más no se jode".

Sostuvo, en una doble crítica al Gobierno Nacional y al rol opositor que mantiene la UCR, que "si nosotros tuviéramos un radicalismo más fuerte y poderoso estaríamos en condiciones de oponernos a las atrocidades de la gestión del actual gobierno. Es una locura prender la televisión o la radio y escuchar lo que está haciendo el gobierno con la salud de la gente, jugando con ello, y siendo absolutamente discriminatorios".

Subrayó que la propuesta de Lista 11 es "ser un puente entre los que estamos más que maduros ya y los chicos y otros no tan chicos pero que recién se incorporan a la política, en buena hora. Ellos tienen que ser el radicalismo del futuro pero con contenido, no por el carguito, no por la cosa chiquita de la que estamos acostumbrados a ver".

Planteó que, de ganar la interna del mes que viene -que en Olavarría tiene a otros dos espacios en la competencia-, propondrá el trabajo en unidad. "Vamos a convocar a todos los correligionarios, nos puede tocar ganar o perder, son las reglas del juego, no tengo enemigos ni dentro ni fuera del Partido. Siempre he reivindicado a la política desde lo político y al que está enfrente interna o externamente para mí es un adversario. No personalizo la política, discrepo si tengo que discrepar, opino si tengo que opinar, trato de que mis ideas sean razonablemente tomadas para mejorar la condición del conjunto de la sociedad" afirmó.

Luego se expresaron Lázaro y Malamud. El primero valoró la militancia compartida con Lanceta: "fuiste el que me hizo sentir cómodo en el radicalismo" le dijo. En tanto, Malamud manifestó que "con Bebe compartimos la tristeza de ver un partido vacío de ideas".

En el cierre, Lanceta definió que "somos la causa de los desposeídos, somos la causa del pueblo, somos la causa de la gente y somos la causa de la honestidad. La corrupción -no voy a inventar nada- mata, y estamos inmersos en una corrupción que está sometiendo al pueblo argentino. Este radicalismo que vamos a conducir si los afiliados lo deciden, vamos a sumar a todos, no le vamos a preguntar en qué lista estaban antes del 21 de marzo" para apuntar al propósito de "consolidar el espacio común que tenemos en Cambiemos".