"El primer auto lo vende Ventas y el segundo auto lo vende Post Venta, a partir del servicio"

Información General Día del Mecánico

Jorge Colombo, gerente de Post Venta de Hauswagen, explicó cómo es el trabajo en el taller y se refirió a la fidelidad del cliente.

"La concesionaria Hauswagen abrió el 9 de septiembre de 2013 y desde ahí comenzamos la actividad con una respuesta muy prudente, muy cauta, de la comunidad. Y fuimos creciendo, mostrándole a los clientes la tecnología. No estaban acostumbrados a ver un taller trabajando con tecnología de última generación, con equipos de diagnóstico, hicimos revisiones gratuitas, para que la gente se vaya acercando y familiarizarse, para que entendiera que veníamos a brindar un servicio y que sintiera cierta pertenencia también. Un ejemplo: hoy somos 140 personas en la empresa y 135 son de Olavarría. Somos poquitos los foráneos. Eso fue algo que impactó mucho. Y se dio también en la gente un sentido de pertenencia porque en realidad somos de Olavarría" comenzó contando Jorge Colombo, gerente de post venta en la agencia Hauswagen, quien antes de llegar a nuestra ciudad tuvo un largo recorrido junto con Hauswagen, ya que anduvo por Buenos Aires, Estados Unidos, Pilar, Escobar, Pergamino y Junín, para desembarcar en Olavarría.

"El primer trabajo que hicimos, para que la gente se integre y comience a trabajar grupalmente, a vincularse, fue importante. Porque antes no había concesionaria, eran dos o tres personas, pero fuimos creciendo y la gente se integró y más que nada interactuó. De ahí comenzamos con lo que llamamos un "plan de carreras". Esto significa que cada modelo que sale a la venta, tiene particularidades y se trabajan con herramientas especiales y específicas para ese modelo determinado. Hay que saberla utilizar, y ahí aparece ese plan de carreras. Ya tenemos veinte modelos lanzados desde que abrimos y eso significa 20 circunstancias diferentes, por lo que los técnicos deben estar preparados para atender cualquier modelo, deben saber utilizar todas esas herramientas especiales, e inclusive invitamos a los clientes que vean cómo se hace ese trabajo" siguió explicando Jorge.

"Nosotros, a su vez, con cada auto que ingresa a reparación a la concesionaria, está siendo observado desde fábrica en forma online. Fábrica supervisa absolutamente todo, desde que el vehículo entra, durante su arreglo y hasta que se va. Todo eso está controlado, nos monitorea, lo que nos permitió seducir a los clientes al mostrarles tecnología de última generación. Y ser los mejores entre 66 concesionarios Volkswagen de todo el país con la más alta calificación, a partir de que trabajamos en un concepto muy arraigado que es calidad de proceso. Fábrica nos exige atención al cliente, actitud, responsabilidad, calidad de proceso. Y nos monitorea a través de una encuesta al cliente, a través de la asistencia técnica online verificando que usamos las herramientas y equipos como corresponde, y a través de un servicio de los clientes que se quejan a fábrica. Nos califican con todo esto y desde ahí se arma un ranking. Nuestro objetivo es ser los mejores, no importa la calificación" continuó detallando Colombo acerca de cómo es el trabajo en el taller y la atención post venta de VW.

"La calificación que menciono es una consecuencia, lo mismo que la facturación, ya que la calidad se genera día tras día, en el trabajo, con el compromiso y en el servicio que les damos a los clientes. Pasamos de ser una agencia de autos a una concesionaria integral. Es que el primer auto lo vende Ventas y el segundo auto lo vende Post Venta, a partir del servicio obviamente. Los resultados, después, quedan a la vista porque por esta concesionaria han pasado más de 30 mil autos, la que es una cifra muy importante, y la comunidad está más que satisfecha, contando con clientes realmente excelentes" explicó el gerente de post venta.

Respecto de la fidelidad del cliente, que es sin dudas el orgullo más grande que tiene su empresa, Colombo afirmó este concepto: "Correcto. Es así. Como responsable de post venta me enorgullecen los comentarios, lo que dice la gente. Esa es la facturación. Hay que trabajar con la calidad como objetivo. Hay distintos objetivos, obviamente, y eso nos permite tener incentivos a partir de los resultados y nos permiten tener reconocimientos, pero la realidad es que el verdadero objetivo logrado es la fidelidad de los clientes. No sólo tenemos clientes de Olavarría, sino de otras ciudades de la zona que tienen concesionarias pero vienen acá por el trato que tenemos con la gente, con una capacidad técnica en el taller para recibir 20 autos por día, y estamos a full, con técnicos capacitados en las distintas especialidades, ya que cuando viene un cliente con problema en su auto hay que darle una respuesta eficiente y convincente. Es que el cliente está muy bien preparado y sabe lo que pregunta, por lo que hay que darle una respuesta técnica profesional. Pero tenemos técnicos cualificados, certificados, especialistas, y saben lo que hacen con una enorme capacidad. Además, luego le explican al cliente respecto de lo que se resolvió con su auto pero también le advierten los problemas que pueden llegar a tener en el futuro. Por eso tenemos comunicación permanente con los clientes. No hay cliente que diga que no lo llamamos si tiene alguna disconformidad. Lo llamamos siempre. Es que la marca nos da las herramientas para ser los mejores, y nuestro compromiso es ser los mejores" señaló finalmente Jorge Colombo.