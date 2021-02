"Hay una responsabilidad que debe ser compartida entre familias e instituciones"

Información General Julio Benítez

El jefe distrital de Educación brindó detalles de los protocolos con vistas al comienzo de las clases. Explicó que "en función de estas nuevas indicaciones, desde el nivel central, empezamos a armar esa vuelta a la presencialidad".



Hubo clases virtuales durante todo el año pasado, salvo la primera semana y luego se declaró la pandemia de coronavirus y entonces los alumnos de todos los niveles (inicial, primaria y secundaria) dejaron de concurrir a las escuelas. Todo fue amoldándose a la virtualidad, el zoom pasó a ser una herramienta sumamente utilizada e Internet fue imprescindible para la enseñanza y el aprendizaje, ya que alumnos y docentes debieron modificar ese "estilo tradicional" que se desarrolló siempre para las clases.

El regreso a las clases presenciales está más cerca y entonces Julio Benítez, jefe distrital de Educación, explicó un poco más respecto de esta "vuelta a los colegios", quien puso un poco más de claridad respecto de esta situación para lo que va a ocurrir desde la próxima semana en Olavarría, ya que hay varias incógnitas en cuanto a que no se sabe bien quiénes regresan a clase, cómo y de qué manera.

En diálogo con "Mejor de Mañana" de la FM98 Pop, Benítez señaló que "El lunes está previsto el inicio del ciclo lectivo para los niveles inicial y primario y la modalidad especial. Esto implica que nosotros hacemos un comienzo de clases referenciado en una norma que tenemos que es el marco jurisdiccional del retorno seguro a clases presenciales, y este plan jurisdiccional lo fue ajustado y los ajustes los recibimos el lunes cerca del mediodía. Así que en función de estas nuevas indicaciones, desde el nivel central, empezamos a armar esa vuelta a la presencialidad".

"Respecto del plan jurisdiccional -siguió diciendo Benítez- hay una serie de novedades, una serie de modificaciones, porque hasta la documentación que recibimos el lunes la jornada era de tres jornadas y media y ahora tendremos una jornada simple, que será de cuatro horas. En esas cuatro horas para los que comienzan el lunes 1 en nivel inicial, nivel primario y modalidad especial, y el lunes 8 de marzo con el nivel secundario, en función de esta normativa revisada no solamente se amplió la jornada sino que tenemos el mandato de una mayor presencialidad posible. Esto significa que hasta el lunes, en función del plan jurisdiccional, se hablaba de burbujas de 15 alumnos.

"Ahora, de lo que hablamos es que de acuerdo a una sala que se dispone en la tercera sección en inicial o un aula de tercer grado de primaria o un aula de cuarto año de secundaria, de acuerdo a los metros cuadrados que tiene y a la cantidad de estudiantes que tiene esa sección se puede determinar que en ese lugar pueden ingresar más de 15. Se sabe que entre el docente y los estudiantes debe haber 2 metros, y entre los estudiantes entre sí un metro y medio, por lo que en función de esto 15 pueden estar en el aula o pueden estar 17, por lo que hay una ampliación en eso que se llama burbuja. Se hizo una modificación y las instituciones educativas lo están trabajando, y esto será comunicado por cada institución a las familias. Es decir, cuándo empiezan, a qué hora ingresan, a qué hora egresan, qué días van, la permanencia ahora es de 4 horas en dos bloques de noventa divididos por 5 minutos en el que se ventilan los espacios. El resto del tiempo hay que ordenar el tiempo y el egreso, y no es una cuestión sencilla", explicó el jefe distrital de Educación.

Por supuesto que a mayor cantidad de estudiantes todo se dificulta para manejar estas situaciones en cada escuela. "Claro que se complica. Lo que saben las instituciones también lo saben las familias, sino lo van a comunicar las escuelas a las familias, es decir que sabemos cómo tenemos que llegar a la escuela o al jardín: con un barbijo, con una mochila que tiene lo mínimo y esos elementos no se tienen que compartir, tiene que haber un paño sanitizante y debe haber una persona que tome la temperatura. Asimismo, el niño ingresa a la institución y deja la mochila fuera del espacio que va a compartir con sus compañeros, esa mochila es sanitizada por un difusor que fue provisto a todas las escuelas y después ingresa al salón, donde debe tener una distancia de un metro y medio con los demás; cuando salgan al patio deben mantener entre sí una distancia de dos metros, mientras que los objetos no se pueden compartir y la comida tampoco se puede compartir".

"El docente se puede acercar en un lapso que no puede ser mayor de 15 minutos para explicar una tarea que requiera una cierta cercanía corporal, y las familias tienen que cumplir con el requisito de informar a la institución que no puede ir ese día a la escuela si un chico o una chica tiene síntomas o si tuvo contacto estrecho con una persona diagnosticada con Covid 19. Hay una responsabilidad mancomunada, desde que sale de la casa, llega a la escuela y permanece en la institución, por lo que hay una responsabilidad compartida entre las familias y las instituciones" señaló, claramente, respecto de todo lo que hay que tener en cuenta -por chicos y grandes- en cuanto a los protocolos de prevención.

En cuanto a los cambios que hay respecto de 2020, indicó que "en ese plan jurisdiccional que tendremos a partir del próximo lunes, hay un modo de presencialidad a tener en cuenta. Con los modos, en realidad. Hay un modo de presencialidad completa que se cumple en las escuelas rurales que tienen una matrícula reducida que cabe en un mismo salón y puede ir cuatro horas durante los cinco días; hay un modo combinado entre la presencialidad y virtualidad, que se hacen sencillo cuando hay dos grupos: si en un aula hay 30 estudiantes se hacen dos grupos de 15, por lo que en una semana un grupo hace presencial y el otro hace el aprendizaje virtual, y la otra semana se invierte".

"Ahora si se presenta una dificultad en un salón cuando caben 15 chicos y hay 17, y por dos no se puede armar una próxima burbuja, por lo que se pensó lo que se llama asistencia programada que es así: el lunes van 15 y el martes también 15, pero 3 se repiten y 2 no. La asistencia programada es hasta 20 y permite rotar hasta 5 personas durante la semana. Hay instituciones que pueden tener hasta 4 burbujas, que se irá organizando semanalmente. Hay secundarias técnicas que tienen contraturnos para los talleres y pueden armar dos burbujas en el mismo día" continuó diciendo Julio Benítez.

¿Aumenta la carga horaria para los docentes?, que es una pregunta lógica que Benítez aclaró: "No, para nada. Porque no se puede modificar su carga horaria, es un derecho laboral a respetar, en cuanto al día y tiempo que se desempeña. No se modifica, y para que eso no se modifique la institución debe tener una organización para estar con los chicos, todos, en esa presencialidad.

"Y hay también otra cuestión pedagógica, ya que cuando se presente una problemática o se planifique una secuencia didáctica o se hace un proyecto, esto debe ser pensado desde los saberes coordinados abordados integralmente, ya que varias áreas piensan un problema y con sus contenidos específicos hacen una programación conjunta. Esto es sumamente importante. Flexibilizar el formato a nivel pedagógico, por lo que se transforma en una oportunidad única y es algo que venimos hablando hace mucho, por lo que es la única manera que tendremos de ahora en más, porque no van a tener a todos los docentes, el mismo tiempo, los mismos chicos" afirmó Benítez.

"Y también es fundamental el acompañamiento de la supervisión. Además, estamos armando algunas secuencias didácticas distritales, para acompañar en un proceso que se inicia ahora y donde se superponen por ejemplo el sexto año de primaria y el primer año de secundaria en el período de intensificación, desde el 8 de marzo y el 31 de marzo. Allí hay chicos que están en sexto de primaria con lo que le quedó pendiente y ya están trabajando con el primero del secundario, por lo que estamos articulando para que trabajen con una unidad temática. Lo estamos abordando a este tema regionalmente, no sólo distritalmente" agregó.

En cuanto a los niños de jardín de infantes, de 3 y 4 años, no van a volver a clase a lo que Benítez comentó que "a eso lo vamos a comunicar en estos días. Tanto en turno mañana como en turno tarde las inspectoras de inicial están teniendo reuniones con el nivel central para tener mayores precisiones, por lo que ya sabremos cuáles son las instituciones del distrito está efectivamente en condiciones de iniciar las clases con toda la seguridad posible, lo que será comunicado a las familias. Hay que bajar el nivel de ansiedad en todos los niveles y las familias también, les pedimos paciencia, por supuesto, pero vamos resolviendo cuestiones que aún no están cerradas".

"Veremos quiénes empiezan el lunes y las familias lo sabrán, hay que llevar tranquilidad. Van a comenzar las clases los niños de 5, y vamos a privilegiar a esa edad es cierto, pero después de las reuniones que tenemos esta semana y ver cómo es la realidad, ya comunicaremos con mayor precisión para cada una de las familias. Cada institución se va a dirigir a cada familia, pero estamos reuniéndonos permanentemente con el nivel central para solucionar todo" terminó diciendo Julio Benítez.