Glendalough, cuatro décadas de enseñanza

"La enseñanza en un entorno virtual ni acelera ni obstaculiza el aprendizaje. Es lo que hace cada docente, cada directivo lo que verdaderamente importa, no el medio en el que lo hacen", una reflexión de la psicopedagoga Laura Lewin que comparte la profesora Elisa Magliati, reponsable del instituto de inglés Glendalough.

Para el alma mater de este instituto que nació hace cuatro décadas en Villa Alfredo Fortabat y afincada desde hace 15 años en su sede de 25 de Mayo 2272, "esa reflexión es muy importante y la comparto porque así lo pudimos comprobar nosotras el año pasado, cuando la pandemia nos obligó en marzo a modificar la manera de llegar a nuestros alumnos".



En Glendalough comenzaron con la inscripción para este 2021 el lunes pasado y, "dada la situación de pandemia e incertidumbre con respecto a la modalidad del ciclo lectivo, las inscripciones serán online a través de la pagina de Facebook "Instituto de Inglés Glendalough" (por messenger) solo para los ingresantes a kids I: niños de 7, 8 y 9 años inicial, y para aquellos alumnos nuevos en el Instituto que deseen unirse a los cursos de diferentes niveles: niños y adolescentes".

Por su parte, los estudiantes de los otros cursos que ya venían funcionando como Kids II , Kids III, Kids IV, y teens (adolescentes en distintos niveles) y preparación para Firts certificate Exam confirmaron continuidad en diciembre pasado y serán contactados por sus profesoras a través de los grupos de whatsapp para confirmar días y horarios de cada nivel para las clases virtuales a partir del 8 de marzo.

"Consideramos que aún no están dadas las condiciones para comenzar con clases presenciales en marzo iniciaremos nuestro ciclo lectivo online de la manera que lo hicimos desde el 16 de marzo del 2020 cuando se impuso la cuarentena", declara Elisa Magliati.

Las clases presenciales "retomarán cuando estén dadas las condiciones de seguridad correspondientes. Glendaloug, dada su amplia matrícula y condiciones edilicias y personal docente no puede al momento cumplir con el protocolo para academias de idiomas privadas. Y por seguridad para nuestros alumnos, padres y docentes seguiremos con la modalidad virtual a través de las plataformas zoom y google classroom kids".

Esta herramienta se transformó en una interesante herramienta para este instituto con enorme trayectoria en la enseñanza del idioma. "El año pasado tuvimos una matrícula muy importante, se respetaron todos los grupos y sus horarios. Evaluamos dos veces al año los parciales que fueron orales y también evaluamos los exámenes finales con los certificados. Realmente hubo continuidad en el aprendizaje, no se perdieron clases, se cambió la modalidad lo que no quiere decir que los chicos no hayan aprendido".

Con nueva metodología, pero con el mismo objetivo de siempre Glendalough tiene como premisa adaptarse a los nuevos enfoques y tecnologías son dejar de lado el objetivo principal que es el aprendizaje de la lengua extranjera como vehículo de comunicación global.