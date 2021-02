Windsor English School y sus herramientas tecnológicas

Con la mirada siempre puesta en que el inglés sirva para la comunicación, en el instituto Windsor English School este idioma tan importante es también aplicado a las tecnologías, una herramienta con la que se viene trabajando desde hace tiempo pero que se profundizó a lo largo de 2020, en el marco de la pandemia y su obligado aislamiento que desembocó en aulas hechas desde casa.

Este año, la nueva presencialidad será puesta en marcha para aquellos que opten por esta alternativa y el Instituto reabrirá sus puertas con todos los cuidados bio sanitarios que el contexto actual requiere. También habrá clases online para quienes prefieran estudiar desde casa.



La profesora Gabriela Salazar es quien está al frente de Windsor English School desde hace cuatro años, aunque tiene una importante experiencia en la docencia del idioma.

Haciendo uso de la tecnología desde hace tiempo con diferentes plataformas y herramientas digitales que Salazar ha puesto en práctica desde 2015, el año pasado "me llamó la atención el enorme acompañamiento que he tenido por parte de mis alumnos, incluso se sumaron nuevos".

Todos se adaptaron a la modalidad online aunque "para la gente mayor fue un doble aprendizaje: el idioma y el manejo de la tecnología", cuenta.

¿El resultado? "Sumamente positivo. La intención siempre fue brindar el servicio de la mejor manera posible", incluso en este nuevo contexto.

Allí, en la sede que funciona en General Paz 2567 hay clases para todas las edades, comenzando desde los 6 años (siempre y cuando los niños estén alfabetizados).

Este año, el dictado de las diversas propuestas que ofrece el instituto de inglés comenzará el 15 de marzo. Serán de manera presencial aunque "hay grupos que continuarán de forma virtual", adelanta la profesora. Bajo esa modalidad estarán aquellos estudiantes que no están en nuestra ciudad o aquellos que decidan esta opción por más que vivan en Olavarría. "Hay gente mayor que sigue teniendo ciertos cuidados" y que prefieren aprender desde casa.

Sin embargo, gran parte de la matrícula se volcará a la presencialidad que en este 2021 será estrictamente cuidada en el instituto que dirige Gabriela Salazar.

"Si los grupos antes eran reducidos, ahora todavía más", apunta la profesora que tendrá en cuenta la concreción del debido distanciamiento en el aula, además de aquellos cuidados de higiene y protección que tomarán protagonismo este año.

La propuesta pedagógica, como siempre, abarca un amplio abanico de opciones. Se ofrecen cursos para niños a partir de los 6 años, cursos para ingenieros de diferentes especialidades, además de los niveles comunes que cursan desde niños hasta adultos. Además, se imparten clases de conversación e inglés para viajeros que implica aprender lo básico del idioma para poder defenderse en un viaje y comunicarse con un otro.

Salazar ejerce la docencia desde su graduación, en 2011, cuando comenzó a trabajar con alumnos en su domicilio particular. Sin embargo, el establecerse formalmente le ha posibilitado "una experiencia muy positiva, porque la respuesta de la gente superó mis expectativas". Es que no sólo acrecentó el alumnado de niños y jóvenes adolescentes, sino, que además ha sumado "adultos queriendo aprender la lengua desde lo más elemental y también para utilizarlo en turismo, muchos de los cuales quieren extender el aprendizaje del idioma".

Tras haber obtenido su título de grado, Gaby Salazar completó un curso en Cambridge, en Inglaterra, que "me dio un plus a mi formación", iniciada a los 8 años con clases de inglés en dos institutos locales, Miller y Blanco Fernández y luego en el Instituto Superior de Formación Docente Nº 22. Desde allí, no ha parado de especializarse con cursos tomados en el exterior.

Hay que recordar que el instituto está ubicado en General Paz 2567 y hay clases matutinas, vespertinas y también comenzada la noche. Por inscripciones, los interesados deberán comunicarse al teléfono del Windsor, celular 2284-659096; por correo electrónico, a [email protected]; o a través de Instagram, en @windsorenglishs, donde dejando un número de referencia, la profesora Salazar los contactará.