Farmacéuticos podrían cortar servicios a Pami si "en dos semanas no se llega a un acuerdo"

La nota de débito fue presentada un mes antes que se negocie el nuevo acuerdo. El conflicto se inició con la decisión de la obra social de descontarle 250 millones de lo que les adeuda. Fernando Bueno supone que puede ser una maniobra de presión antes de la firma del nuevo convenio.

Un nuevo conflicto entre Pami y los farmaceuticos amenaza con dejar sin medicamentos a los jubilados. Según el licenciado Fernando Bueno, "si no se arregla este conflicto, en dos semanas a mas tardar podríamos proceder a un corte de servicios", dijo en el programa radial "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP.

El farmacéutico admitió que se estaba "en una etapa tensa con el Pami", y explicó que "venimos con un convenio que s inviable desde hace tiempo".

En verdad, los farmacéuticos ya vienen quejándose del sistema que Pami mediatiza con los laboratorios o la industria farmacéutica desde hace tiempo, pero nunca lo han abandonado porque, como dijo el farmacéutico, "sería muy dificil" implementar otro con una relacion directa entre las farmacias y el Instituto.

Lo cierto es que esta vez, el Pami le extendió a la Industria Farmacéutica y a sus agremiados, una nota de débito "por 250 millones de pesos, y si nos descuentan eso nos mandan a la quiebra", dijo Fernando Bueno.

Fernando Bueno recordó que el ex ministro Ginés González García fue su profesor, lo reconoció como "un gran sanitarista", y no se explicó como el Presidente le había pedido la renuncia con tanta facilidad, como si hubiese sido por un arrebato emocional.

Corte

"Estamos pasando por una etapa muy tensa con el Pami porque ahora nos han mandado una nota de débito por 250 miillones de pesos. El argumento fue 'falta de receta'. Así se la mandaron a la Confederación de todo el país y siendo que en esa época todo se manejaba con recetas virtuales".

"Es que -añadió-, como no se podía concurrir al médico, el afiliado venía con recetas virtuales y con el carnet, pero ahora ellos están desconociendo algo que impulsaron ellos mismos".

Luego reafirmó que "si nos debitan ese dinero, nos quiebran. Es más, quebramos todos. Por eso estamos muy atentos y no sabemos si lo que hicieron tiene que ver con una maniobra para presionar a la industria farmacéutica porque dentro de un mes se van a volver a sentar para negociar el nuevo convenio. No lo sabemos, pero vamos a tener que ir pensando algo porque no lo vamos a aceptar simplemente porque quebramos todos".

La relación es complicada. En más de una oportunidad los farmacéuticos pretendieron que el Pami se hiciese cargo de lo que le cabía como responsable máximo del convenio. "Pero no podríamos interactuar directamente con el Pami", dijo Fernando Bueno, tras lo cual explicó que las farmacias tienen un precio del medicamento para los jubilados y otro para el público en general. "Pero nosotros cobramos luego una compensación, aunque nunca más se actualizó. Comenzó con un 10 por ciento y hoy sería del 67 por ciento, y no podemos hacer otra cosa porque los laboratorios son los que fijan los precios. Ellos son los que los producen, los venden y los cobran. Ellos se aseguran la rentabilidad pero nosotros los tenemos que pagar a la droguería. Nos deben desde diciembre pero también el IOMA nos está debiendo desde noviembre. Así que es de imaginar lo que podría pasar si encima nos cargan ese débito millonario..., nos quiebran a todos".

La relación entre el Pami y los farmacéuticos prefigura lo que podría ser una pamización de las obras sociales tal como lo expresó Cristina Kirchner en el Estadio Unico de La Plata. "Ahora están negociando la no aplicación de esos débitos, pero nosotros seguimos atendiendo, tragando saliva, pero atendiendo. Y si bien sabemos que son los medicamentos de los jubilados, estamos dispuestos a que si en dos semanas no hay acuerdo, vamos a tener que cortar los servicios al Pami", anticipó el licenciado Fernando Bueno.