"Adelante Olavarría" presentó su espacio con Malamud, Cellillo y Lordén

Política

El local se ubica en Vicente López al 2600 y la intención es generar un nuevo espacio para los radicales de la ciudad. "Hay gente totalmente preparada para proyectarse a una ciudad y un partido totalmente modernos", comentó Franco Illescas, candidato a presidente del Comité de la UCR en Olavarría.



Este viernes minutos antes del mediodía, la lista 123 "Adelante Olavarría" de la interna de la Unión Cívica Radical presentó su nuevo local con la presencia del candidato local Franco Illescas, los legisladores Alejandra Lordén, Alejandro Cellillo y el reconocido politologo Andrés Malamud.

El objetivo de "Adelante Olavarría", es que los radicales de Olavarría tienen un nuevo espacio dónde dirigirse para poder expresar sus ideas y sentirse escuchados.



El 21 de marzo se desarrollarán las elecciones de la UCR en el que a nivel provincial presentaron dos listas y a nivel local tres, una de ellas la Lisa 123 encabezada por Franco Illescas.

El candidato local Franco Illescas fue el primer en tomar la palabra y aseguró que está "orgulloso de la gente que nos acompaña dia a dia, tenemos un grupo de personas que estan trabajando con nosotros" y comentó que tienen "el respaldo de gente prestigiosa, es un honor tener a estos referentes "



Respecto a la inauguración del espacio y al objetivo de esta conferencia de prensa sostuvo que "la idea es compartir nuestra opinion e inaugurar este local partidario que funciona gracias a nuestros referentes de la provincia y a nuestros concejales locales, Celeste Arouxet y Guillermo Lascano".



"Necesitamos herramientas porque el recurso humanos ya lo tenemos. Hay gente totalmente preparada para proyectarse a una ciudad y un partido totalmente modernos", comentó.

Illescas se refirió a los objetivos de la Lista 123 e indicó que "tenemos que tener la esencia que tenían nuestros antecesores que tan bien nos representaron, pero tenemos que trabajar en lo generacional, tenemos que aggioarnarnos a la juventud de hoy en día, tenemos que apostar a la juventud pero no debemos dejar de lado las demás generaciones".

En cuanto al resultado de las elecciones internas de la UCR expresó que "el día después de las elecciones internas, gane quien gane, vamos a realizar una convocatoria con todos los referentes para definir un proyecto en común: el radicalismo. Trabajando para el día de mañana tener una persona totalmente idonea para conducir la ciudad de Olavarría".



Respecto a la situación del radicalismo en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad, Illescas expresó que "tenemos dos concejales radicales en Juntos por el Cambio que no son tenidos en cuenta por el Ejecutivo. Tenemos que trabajar en dos bloques diferentes al oficialismo pero no es porque querramos, sino porque no nos dejan interactuar".

En ese sentido, explicó que "cada vez que presentamos un proyecto no somos escuchados ni tenidos en cuenta con las disposiciones que salen directamente del Ejecutivo. Queremos darle una mano al Municipio, porque para eso estamos. Galli viene del PRO, y no tiene las mismas ideas que nosotros, por eso queremos que cuando se presente una propuesta se debata con nosotros y que podamos aportar nuestras ideas".

El segundo en tomar la palabra fue el senador Provincial Alejandro Cellillo quien felicitó a Illescas y expresó que Olavarría "queremos un radicalismo que esté ubicado en el protagonismo de la escena politica local. En la agrupación local tenemos tanto experiencia como juventud".



"No le tenemos miedo a una candidatura provincial y a una nacional. Queremos sostener el frente de Juntos por el Cambio para enfrentarnos al populismo que está marchitando una vez más nuestro país", expresó en referencia al Gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos.

Alejandra Lordén, diputada Provincial y vicepresidenta del comité nacional de la UCR, habló del Gobierno actual de sus políticas públicas que se vieron afectadas por la pandemia. "Estamos ante un gobierno oficialista que nos prometió unidad de los argentinos, que nos prometió que se terminaba el mundo de los vivos, que era el mejor gestionador de la pandemia y se dio el gusto de compararse con otros países".

"La oposición tiene que estar más firme que nunca, y la oposición tiene nombre y apellido, es Juntos por el Cambio. Con errores, con aciertos, con la autocrítica de lo que se debe hacer. en esa oposición no esta únicamente el PRO, también está la Unión Cívica Radical", explicó Lordén.

Por último, el politólogo Andrés Malamud se mostró "alegre de estar en casa" y criticó al oficialismo: "estamos bancando este proyecto porque en este momento hay dos gobernando que no son lo mismo, un nacional y otro provincial".

Malamud agradeció nuevamente a Illescas y cerró: "el radicalismo que viene es de todos los radicales".