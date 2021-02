A mediados de abril entra en funciones el Juzgado de Familia Nº 2

27.02 | Información General

La Suprema Corte de Justicia bonaerense publicó la resolución en la que fijó que el inicio de las funciones será dentro de un mes y medio. Tramitará los expedientes del Juzgado Nº 1 iniciados desde agosto del año pasado. Ambas dependencias seguirán a cargo del juez Santiago Guillermo Arrondo.

El máximo tribunal de justicia de la provincia de Buenos Aires puso fecha para la puesta en marcha de manera efectiva del Juzgado de Familia Nº 2 de Olavarría. El día elegido es el lunes 12 de abril, y a través de la resolución 192/21 encomendaron diversas tareas a distintas dependencias con el propósito de garantizar que inicie su funcionamiento en las flamantes instalaciones de Moreno 3157, adonde se radicará también el Juzgado de Familia Nº 1.



En el fallo que lleva la firma de todos los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia bonaerense, se determinó dicha fecha para poner en "efectivo funcionamiento" al Juzgado de Familia Nº 2 de nuestro partido. En la dependencia fue designado en el 2018 por el Poder Ejecutivo Provincial el doctor Santiago Guillermo Arrondo, quien en abril del año pasado comenzó a desempeñarse como titular del Juzgado 1, en rol de subrogante, mientras se esperaba la puesta en funciones del Nº 2.

De manera inicial, y en línea con la resolución publicada ayer, el juez Arrondo "se encuentra actualmente subrogando el Juzgado de Familia N° 1 de la jurisdicción y continuará haciéndolo luego de la puesta en funcionamiento del Juzgado N° 2". Además el personal que trabajará en este último juzgado ya fue designado.

Ya a fines del año pasado se había revelado que el Fuero de Familia de Olavarría estaría ubicado en su totalidad en la propiedad localizada en Moreno entre Necochea y Sargento Cabral. En el caso del Juzgado 2 funcionará en la planta alta, y el restante en la planta baja. Actualmente se realizan las últimas obras y tareas en el edificio donde deberán trasladarse todos los expedientes y mobiliario del otro juzgado.

En la resolución 192/21 se ordenó "disponer el traspaso de expedientes" iniciados en el Juzgado de Familia Nº 1 al número 2 en "causas registradas en la Receptoría General de Expedientes con fecha de inicio posterior al 1° de agosto de 2020" y "causas que en el Juzgado de Familia N° 1 estén registradas como antecedentes de las causas detalladas" en el punto anterior.

A la par se refirió que "a partir de la puesta en funcionamiento del Juzgado Nº 2, y por el término de 6 meses, se adjudicarán al nuevo órgano los expedientes nuevos que se inicien en el Fuero de Familia, a excepción de aquellos que registren antecedentes indicados en el Juzgado Nº 1".

Asimismo se dispuso que "las nuevas inscripciones al Registro central de aspirantes a guardas con fines de adopción ingresen al Juzgado Nº 2 por el término de 6 meses".

En los posteriores artículos de la resolución de la Suprema Corte se ordenaron distintas medidas y atribuciones a secretarías y áreas del Poder Judicial con el fin de garantizar la puesta en funciones del Juzgado 2, entre los que se encuentra el ordenamiento de expedientes y de las instalaciones de la calle Moreno.

Espacios y personal

Hasta el momento el Juzgado de Familia Nº 1 funciona en el edificio de General Paz al 2600, aunque en varias oportunidades los responsables de la dependencia advirtieron sobre la falta de espacio y las problemáticas que ello conlleva. "Realmente hoy por hoy no tenemos lugar físico, para los expedientes y el personal, es un edificio totalmente antifuncional. La necesidad de otro juzgado en Olavarría es prioritaria porque realmente hoy por hoy un sólo juzgado con la problemática que tiene Olavarría en la temática de familia, no alcanza", expuso a fines de 2019 el ex juez de Familia, Daniel Morbiducci.

Además de los espacios, una situación clave es la cantidad de personal que se desempeña en los juzgados, que seguirán a cargo del juez Arrondo. Poco después de asumir, casi un año atrás, el magistrado refería que "más allá de que algunos pensarán que esto no va a mejorar la situación porque hay un solo juez para dar respuesta a todo, lo cierto es que con un juzgado nuevo va a haber 14 ó 15 personas más para trabajar lo cual va a producir que sea más fácil resolver".

Además en ese momento Arrondo exponía: "No es lo mismo procesar 4.000 ingresos de causas anuales en un único juzgado que procesar 2.000 en cada uno, más allá de que firma una única persona. El Juzgado de Familia 1 cuenta con una planta de 25 personas, el Juzgado de Familia 2 va a tener más o menos 15 en su inicio".