Así funciona la aplicación de las vacunas contra el Covid-19 en Olavarría

Una mañana en el Secundario Nº 1 "Jorge Luis Borges", donde centenares de adultos mayores recibieron hasta el sábado la primera dosis de la vacuna que les permitirá acabar con una pesadilla.

Es el reino del revés y no tiene nada que ver con deficiencias en su funcionamiento, todo lo contrario.



Es la inversión de una ley de la vida que no fue promulgada por nadie, pero se aplica en la puerta del vacunatorio que funcionó hasta este fin de semana en el Secundario Nº1 "Jorge Luis Borges": no son ellos quienes esperan a sus nietos a la salida de la escuela, sino exactamente al revés.



La emoción, no pocas veces acompañada con lágrimas, es el común denominador entre los adultos mayores que se han acercado hasta el Barrio Bancario para recibir la primera dosis de la vacuna que pondrá fin a esta pesadilla.



Pero también ansiedad, nervios, algún episodio de angustia, miedo al pinchazo que son aplacados más temprano que tarde por un grupo de jóvenes que siempre tienen una sonrisa a mano, indisimulable aún detrás de los barbijos.

