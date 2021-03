Con 400 socios y casi 28 mil pesos de la venta de cartón, IDEO va sorteando las dificultades

Información General Las campañas se pusieron en marcha a principios de febrero para recaudar fondos

Lo lograron en menos de un mes gracias a una respuesta de la comunidad que los conmueve. Todo lo que se recaude sirve para aliviar la difícil situación financiera de la institución, por lo que se trabaja permanentemente para afrontar los gastos mensuales. Este lunes inició el ciclo lectivo con su propuesta pedagógica, con energías renovadas y la esperanza de un futuro mejor.

El staff de IDEO pone en marcha distintas iniciativas.Un SUM repleto de papeles de colores, cartones de distintos tamaños, revistas y libros en desuso. Docentes y directivos con la ardua tarea de seleccionar cada material para luego vender y la alegría de ampliar esa lista tan importante que suma nuevos socios que extienden su aporte solidario con 200 pesos bimestrales. Instantes de emoción con horas de cansancio y el ingenio de recurrir a nuevas propuestas que vayan sumando "de a granitos" esos recursos económicos indispensables que posibiliten alivianar una situación financiera que angustia, pero que también une en un objetivo común.



Esta realidad es la que se vive en IDEO, el Instituto de Enseñanza Oral que funciona en Cerrito 3259 desde hace 36 años, cuando en febrero desde la institución debieron salir a pedir la ayuda de la comunidad para recaudar fondos que les permita seguir funcionando.

En menos de un mes la institución logró reunir a 400 socios protectores y casi 28 mil pesos con la venta de papel y cartón, ambas campañas puestas en marcha a principios de febrero para poder sostener financieramente a este instituto único en el centro de la Provincia de Buenos Aires.

"En un momento uno entraba a IDEO y estaba lleno de papeles y cartones. Se me despertaban sentimientos encontrados: por un lado mucha alegría por la enorme respuesta de la comunidad, pero por el otro no parecía una escuela y si uno lo analiza no tendríamos que hacer esto, pensamos en la calidad educativa pero también en la situación financiera y no debería ser así. Todo lo hacemos con mucho esfuerzo, pero también con la esperanza de que esto cambie", confiesa su directora Maitén Arrondo.

Ambas campañas continúan realizándose y sumaron además la venta de tortas de manzana que realiza una de las docentes y que en pocos días logró juntar 4 mil pesos que sirvieron para afrontar parte de la moratoria que la institución tiene con AFIP. En Redes Sociales, otra docente publicita plantas que realiza con amor y dedicación con una recaudación íntegramente destinada a IDEO. Y eso no es todo, Tanino's DiCesare, un emprendimiento de venta de vinos online de nuestra ciudad, donará el 10% de sus ventas durante marzo.

"Estamos felices, la comunidad nos está ayudando un montón y estamos muy agradecidos por eso", destaca Maitén Arrondo. Las circunstancias no son las mejores en términos económicos, pero "lo lindo es que esto nos une. Más allá de los momentos difíciles, esto nos da esperanzas. No es la solución porque implica mucho trabajo y a veces desvirtúa nuestra tarea porque insume mucha energía, pero es lo que nos tocó. Esperemos que cambie algún día".

Energías renovadas

Como escuela, IDEO es la única institución de estas características en el centro del territorio bonaerense, razón por la cual su función es importantísima para nuestra ciudad y también para localidades vecinas. Las propuestas pedagógicas se definen en función de las necesidades educativas derivadas de la discapacidad auditiva y los trastornos específicos del lenguaje, y con ese objetivo se brindan los apoyos necesarios y se buscan entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social de los alumnos, garantizando un sistema de educación inclusiva en el marco del modelo social de la discapacidad.

Este lunes, IDEO comenzó a trabajar con sus alumnos. Y lo hizo con energías renovadas y con la esperanza de un futuro mejor.