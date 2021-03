Diego Robbiani y la vuelta a la nueva normalidad en ámbitos escolares: "El Zoom no funcionó"

Información General

El titular de Desarrollo Social se refirió a la actividad en jardines, centros de día y la cultura barrial y habló de la integración entre virtualidad y presencialidad.



El secretario de Desarrollo Social, Diego Robbiani, detalló la actividad de su área municipal para ir entrando en la nueva normalidad.

Primero dijo que "el Zoom no funciona", y añadió que fue muy complicado. Efectivamente, cualquier docente sabe que la enseñanza virtual en determinados niveles tiene muchas limitaciones sea por la falta de cercanía, por la frialdad de la relación y porque las condiciones de enseñanza-aprendizaje no fueron las adecuadas. Además, los chicos tenían necesidad de encontrarse con sus amigos".

En verdad, lo dicho por Robbiani contiene esa necesidad que tuvieron los chicos por la necesidad de compartir con sus amigos y amigas en un espacio que representa el principal ámbito de socialización.

También habló del trabajo en los jardines maternales, en los centros de día y en la recuperación de la cultura barrial para "sacar a los chicos y adolescentes de la calle".

Ultimo primer día

"La idea es la de volver a estar presente con los niños, adolescentes y para ir recuperando la actividad que veníamos teniendo pero por la pandemia debimos interrumpilr. El Zoom no funcionó", dijo, pese a que algunos docentes insistieron en más de una oportunidad en que se había dado clases y que nunca habían dejado de dictarlas.

La educación virtual podría decirse que de alguna manera habría fracasado pero no había otra alternativa quizá de continuar escolarizando. De todas maneras, nada pudo suplantar la cercanía y el ámbito escolar como "lugar de aprendizaje y socialización".

Robbiani también dijo que "los casos positivos son tan bajos que podremos ir comenzando a volver a las actividades que veníamos desplegando. Pero también debemos pernsar que hay muchos chicos de familias humildes que hoy por hoy no tienen conectividad. Tienen teléfonos pero los usan para trabajar, no tienen computadoras y no se pueden conectar. Se va a comenzar con burbujas de no más de 10 chicos y un docente, dos grupos a la mañanna y dos a la tarde, lo mismo en los centros de día aunque allí se van a distribuir cuatro a la mañana y cuatro a la tarde".

Luego habló de las callejeadas y talleres culturales y deportivos. "Se quiere que se salga a la calle y se tenga un espacio de contención para llevar a cabo talleres de percusión, deportivas, arte, música.... También se van a trabajar con burbujas y una señalética para que no se mezclen".

Las tareas se van a dividir con "algunos días con virtualidad y otros con presencialidad. En las escuelas se van a regir con los protocolos de la provincia de Buenos Aires", y anticipo que se habían conseguido ya los insumos para la higiene y sanitización de los colegios.

Advirtió que "se viene el último primer día y se va a trabajar junto al colegio para que los adolescentes no estén en la calle. Se trata de un festejo que hacen para el primer día de clase en el último año pero se inenta evitar que se junten anárquicamente y se pueda hacer cuidando la salud y la seguridad de los adolescentes. Vamos a hablar mucho con los centros de estudiantes para ordenarlos, pero también pedimos a los propietarios de bares a que sean responsables y no permitan una concurrencia que no permitan el distanciamiento y el cuidado de los chicos y de la gente en general", cerró.