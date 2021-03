Lanzan la primera prueba del GIRO en Los Robles

Información General

El intendente Ezequiel Galli encabezará una rueda de prensa en el SUM de Corim. En Olavarría se generan aproximadamente 100 mil kilos de residuos, o 10 camiones llenos, que terminan yendo a un vertedero cada día.

La fecha puede marcar el comienzo de un cambio de época en el tratamiento de residuos en Olavarría, hacia una tendencia que en algunos países del mundo lleva décadas, y en ciudades vecinas unos cuantos años.



Hoy a las 19, en el Salón de Usos Múltiples de Corim (Aramburu 845), se presentará en el Barrio Los Robles la primera prueba piloto del Programa de Gestión Integral de Residuos de Olavarría (GIRO).



¿Qué es GIRO? Se trata de un programa elaborado por la administración Galli, que se propone trabajar en la generación, separación y tratamiento en la fuente de origen de los residuos, como su recolección, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final.



Ninguna de estas etapas podría tener un cumplimiento exitoso sin la educación y concientización a la comunidad que acompañará a la puesta en práctica del programa.



GIRO surgió del trabajo en conjunto entre el gobierno municipal de Olavarría y el programa "Repensando el Reciclado", que tiene el apoyo de la Fundación McKinsey.



"Nos comprometemos a escuchar todas las voces de la comunidad y a todos y todas interesados e interesadas en el proceso de gestión de los residuos, desde las cooperativas hasta el Intendente, desde las empresas locales hasta los líderes comunitarios, para ayudar a construir un sistema de gestión de residuos dinámico para todos los residentes de Olavarría" dice la página web de esta propuesta del estado municipal.



La ingeniera Emilia Díaz, máxima responsable de desarrollo sustentable en el Municipio, anticipó algunos tips vinculados con este programa de reciclado de residuos que lanzará esta tarde su primera prueba piloto.



"Se va a anunciar que esta semana comenzamos el piloto 1 del Programa GIRO y durante la conferencia el presidente y los miembros de la Junta Vecinal del Barrio Los Robles van a explicar en qué consiste y de qué se trata el proyecto" anticipó la funcionaria.



La ambición es involucrar a toda la sociedad olavarriense, aunque las autoridades no se proponen fijar una fecha para cubrir al 100% de la demanda.



"Vamos a ir paso a paso, porque no queremos generar expectativas que después por alguna razón no se puedan cumplir, más que nada previendo que estamos en pandemia y hay muchas cosas que pueden conspirar contra las certezas" advirtió la ingeniera Díaz.



"Es un programa que empieza para continuar" afirmó. Arranca con el piloto 1 que luego se irá extendiendo con la idea de abarcar toda la Ciudad.



La iniciativa comenzó con un programa domiciliario de concientización acerca de la recolección diferenciada de las tres corrientes: reciclables, compostables y basura.



El primero de esta tríada incluye papel, cartón, tetra brik, botellas, vidrios; los compostables involucran restos de frutas, verduras, poda, pastos secos, hojas, y basura lo que no integra ninguno de los dos previamente mencionados.



"Va a haber una recolección diferenciada por día de cada una de estas corrientes, con dos sistemas que vamos a explicar en la conferencia de mañana (por hoy) y lo que les explicamos a los vecinos en el puerta a puerta que hicimos la semana pasada" indicó la ingeniera Díaz.



El sistema "puerta a puerta" replicará al tradicional para basura y compostable, y uno "híbrido" (habrá un contenedor para reciclables). Al cabo de esta prueba piloto se evaluará cuál cumple mejor con las necesidades de los vecinos.



"Este proyecto va a ir acompañado de un programa de mucha concientización. Sin ello su éxito sería imposible, y una vez que se recolecte de forma diferenciada va a haber una planta de tratamiento de reciclables y planta de compostables" anticipó.



Este cambio de paradigma en la recolección de residuos traería beneficios en distintos aspectos: "El valor agregado que se le puede dar a cada una de las corrientes, la reducción de la cantidad de residuos que se depositan en rellenos sanitarios alargará su vida útil, y los consecuentes beneficios en la salud pública".



"Por eso decimos que el Programa tiene una mirada holística, integral, ya que son muchas aristas, llevado adelante por un equipo interdisciplinario" destacó la ingeniera Díaz.



En conferencia de prensa de esta tarde, además del intendente Ezequiel Galli, estará la misma Emilia Díaz, secretarios comunales y vecinos de barrio, encabezados por el titular de la Junta Comunal Los Robles, Javier Frías.