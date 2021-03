En medio de anuncios de obras, Pablo Torres inauguró las sesiones de 2021

Laprida

El Jefe comunal avanzó también sobre obras de nueva iluminación para San Jorge y Laprida, así como la remodelación de plazas y parques y la puesta en marcha del Polo Ambiental Laprida.

El lunes último, el intendente Pablo Torres dejó inaugurado el período de sesiones ordinaria 2021 del Concejo de Laprida, en medio de un discurso que trazó las acciones de gobierno para 2020 y proyección en algunos puntos para 2022. El completamiento de la obra de desagües por unos 300 millones de pesos, el avance por concretar una parte del asfalto de ingreso a San Jorge y la concreción de cerca de sesenta viviendas, fue lo saliente de sus anuncios.



En otro plano, el Jefe comunal avanzó sobre obras de nueva iluminación para San Jorge y Laprida, así como remodelación de plazas y parques y la puesta en marcha del Polo Ambiental Laprida. También ampliación de la red de gas natural y más cuadras de cordón cuneta, refacción de escuelas y un proyecto para concretar una Escuela Secundaria con Orientación en Educación Física. En el llano político repudió las acciones de Plaza de Mayo y en el ámbito local la postura de la senadora lapridense Anahí Bilbao en "desacreditar" la campaña de vacunación del Covid.



Torres transitó apenas 45 minutos, que en el inició fue para ir revelando las marcas que está dejando la pandemia y que sorprendió a su equipo a tres meses de asumir por marzo de 2020, recordando que contaba por esos días con sólo dos camas de terapia intensiva con respirador, hasta que con la llegada del aporte de la Provincia y de la Comisión de Apoyo se pudo contar con dos respiradores más.



El Intendente cito que en la pandemia, sólo en material descartable, el Municipio invirtió 19 millones de pesos, cifra que puso en equivalencia con la obra tres salas de primeros auxilios.



Valoró que pese a lo impactante de la pandemia, el Municipio "no dejó de prestar servicios en los peores momentos" y rescató la tarea del Comité de Covid integrado con funcionarios y concejales de ambas bancas y fuerzas vivas de la comunidad.



También puso en valor el apoyo en todo momento del gobierno de la provincia y del gobernador Axel Kicillof, como el avión sanitario, apoyo económico no reintegrable por 38 millones de pesos, créditos a tasa cero para comenzar a pagar en 2022 por valor de 10 millones y 3.350.000 para establecimientos gastronómicos del Fondo de la Cultura y el Turismo. Aportó como dato que la inversión en salud para la pandemia fue de 26.698.000, rescatando a todo su equipo, al personal de salud, y la planta de empleados municipales.



Luego hizo mención a la campaña de vacunación, expresando que "frente al desánimo que nos quisieron imponer, a las malas noticias, quiero decir que el sentido de la responsabilidad del presidente Fernández hizo que hoy en Laprida tengamos vacunados al 22 % de la población adulta".



"Los mismos que hicieron campaña en contra de la vacuna, ahora levantan la voz ante la escasez de vacunas", señaló, y vertió críticas sobre Anahí Bilbao, que "intentó politizar y desacreditar el operativo de vacunación, que es un ejemplo de organización", dijo



A continuación, definió que "no juguemos a la política con la salud", advirtió, y en mismo plano tuvo palabras de repudio a las bolsas mortuorias que se colgaron frente a la Casa Rosada con nombres como el de Estela de Carlotto. "Basta de odio", remarcó.



En otro orden, Torres subrayó el compromiso cumplido de la paritaria de febrero -antes de la pandemia-, pese a la caída de la recaudación, y el pago del Bono Covid, que ningún otro municipal de la provincia cobró, que fue de 12.000 para no esenciales y 17.000 para esenciales.



El Jefe comunal no se olvidó de mencionar la pérdida física de Germán Dris, de Gustavo Bertolotto -empleado municipal víctima de Covid-, de Meco Díaz y los 18 lapridenses que fallecieron por la pandemia, para quienes solicitó un minuto de silencio.



La mirada de la obra pública y la gestión



En su discurso, luego Pablo Torres se encaminó a destacar del 2020 la inauguración de obras, como el parque lineal de entrenamiento, la cinta de hormigón de la bici senda al balneario, la construcción y puesta en funcionamiento de la red de cloacas en 28 cuadras, entrega y adjudicación de 8 viviendas a policías, e iniciar y a punto de finalizar 8 viviendas del plan Compartir.



Citó el avance de obra la sala de APS, la etapa I y II de la Residencia de Escuela Agraria y la futura licitación de la etapa III, y una extensión de red de gas en cinco cuadras.



Torre adelantó sobre la presentación en distintos niveles del gobierno de muchos proyectos para 2021 y otros para 2022, destacando la labor en las gestiones del senador Alfredo Fisher. En este sentido figuran el proyecto presentado de finalización del Cine Sarmiento, la planta depuradora de líquidos cloacales y su automatización, y la última etapa de desagües que va desde Belgrano y Benito Martínez hasta Juan Azurduy por un valor que supera los 300 millones de pesos, así como el programa del Ministerio de Vivienda, Casa Propia, con 59 viviendas para distintos grupos sociales.



El Ministerio de Desarrollo Agrario financiará a Laprida para construir una sala de faena de cerdos y vacunos. También figuran en carpeta 30 cuadras más de cordón cuneta, el proyecto del Centro Cívico se convertirá en un espacio joven semicubierto y en 2022 se proyecta reciclar el edificio del Centro Cívico para transformarlo en un Centro Universitario y ampliar alumbrado público -led- para Laprida y San Jorge y mejorar la luminosidad de la plaza Pereyra.



Otro ambicioso proyecto que hizo mención, aunque con cautela, fue el asfaltado de ingreso a San Jorge. Dijo ser cuidadoso en los dichos por tratarse de una obra muy costosa, donde sólo la cinta asfáltica costaría unos 160 millones de pesos. La idea de avance es asfaltar en una primera etapa con 5 kilómetros de los 11 que separan a San Jorge de la ruta 51.



Otro de los anuncios será la refacción de las escuelas Nº 3, Nº 6 y Nº 10 y el techo del SUM de la Escuela Agraria y mediante el fondo educativo la sala de educación inicial y baño en el CEC N° 801. Por otra parte, reveló que se trabaja en contar con el Polo Ambiental Laprida, pensado en términos de la energía circular, sumado a la vigencia del Programa Laprida Ambiental y Sostenible concretado recientemente.



Luego fue enumerando los diferentes programas vigentes de las diferentes áreas y direcciones, de menor escala, pero no por ello menos importantes muchos de ellos vinculado a la violencia de género, destacándose en otro de los ítems la renovación de plazas y parques en Laprida y San Jorge, la ampliación de 400.000 a 800.000 pesos del Programa Fortaleciendo Mi Club y gestiones del proyecto de la escuela secundaria con orientación en Educación Física en la actual residencia estudiantil de la Escuela Agraria del Barrio Santa Ana, luego de inaugurarse la nueva residencia.



El Jefe comunal habló de la importancia de la línea de créditos y microcréditos, la compra de vehículos y camiones y una pala cargadora para la Planta de Residuos mediante subsidios y un programa de seguridad eléctrica con provisión de disyuntores, llaves térmicas e instalación para viviendas desfavorecidas en ese aspecto.



Por último, en el final, solicitó a los concejales un doble esfuerzo de conjunto "sin caer en la mirada individual y partidista", por tratarse de un año electoral y por la continuidad de la pandemia.