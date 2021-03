Mayores de 60 años con turno se vacunarán en el Hospital de Oncología

Información General

Será a partir del lunes con la vacuna Covishield. En el Servicio Territorial Nº 2 se inmunizan menores de 60 años, personal sanitario, docentes y auxiliares con la Sinopharm.

Este sábado se aplicaron 284 dosis de la vacuna Sinopharm en el Servicio Territorial Nº 2 ubicado en avenida Alberdi y Coronel Suárez.



Cabe destacar que la vacuna no es apta para mayores de 60 años, se continúa vacunando a personal sanitario, de docencia y menores de 60 años.



Este domingo no se vacunará en dicho espacio ya que por el momento no fueron asignados turnos por el sistema provincial.



Por otro lado queremos se confirmó que a partir del lunes en el Hospital de Oncología "Luciano Fortabat" comenzará la vacunación de mayores de 60 años con la vacuna Covishield, únicamente con turno.