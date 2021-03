Buscan quitar la obligatoriedad del uso del barbijo en las clases de Educación Física

Información General

El médico Gastón Sembelar opinó que "es imposible que lo hagan con tapaboca puesto porque no hay suficiente oxigenación y eso es peligroso". La preocupación fue planteada por profesores de la disciplina.

El Plan Jurisdiccional para un regreso seguro a clases marcó estrictos protocolos que permitieran la presencialidad después de casi un año de ausencia en las aulas. El uso de barbijo y el distanciamiento de un metro y medio son ejes de los cuidados puertas adentro de las escuelas, incluso en las horas destinadas a la educación física y en chicos y chicas a partir de los 6 años.



La situación generó preocupación en aquellos docentes del área e incluso la inquietud habría sido planteada a los inspectores de educación física.



El punto principal es que la comunidad médica, desde el inicio de la pandemia, ha hecho especial hincapié en los efectos contraproducentes del uso de tapabocas mientras se realiza ejercicio físico y en esta oportunidad pareciera no haberse tenido en cuenta.



"Lo primero que una persona tiene que hacer cuando realiza actividad física es sacarse el barbijo porque no tiene suficiente oxigenación y es peligroso". Las palabras son del doctor Gastón Seambelar, jefe del Hospital de Pediatría de nuestra ciudad.



El médico pediatra definió el inicio de clases presenciales como un hecho sumamente positivo. "La presencialidad es irremplazable en el proceso de aprendizaje".



Sin embargo, apuntó que en el caso de realizar ejercicio físico "es imposible que lo hagan con barbijo puesto porque no hay suficiente oxigenación y eso es peligroso".



Según pudo saber EL POPULAR, la polémica respecto al uso del barbijo en clases de educación física se generó luego del último plenario de inspectores que se realizó en las últimas horas y donde se expuso que es obligatorio, en el marco de un Plan Jurisdiccional provincial que marca los protocolos de bioseguridad.



Son varios los profesores del área que plantearon su preocupación ya que, es sabido, "nunca fue recomendable practicar actividad física, ni siquiera caminar, con el barbijo puesto", plantearon distintos docentes consultados por este Diario.



A una semana del inicio de clases, en algunas escuelas primarias la materia comenzó con una charla dentro del mismo salón y la intención ahora es plantear que se revea este punto que establece la obligatoriedad de barbijo aún en el área de Educación Física.



