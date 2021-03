Eseverri: "Un municipio con las cuentas ordenadas es una muy buena noticia"

Política

El ex jefe comunal se mostró entusiasmado y alerta por lo que depara el futuro próximo para Olavarría. Apuntó a la necesidad de sostener el equilibrio entre atender la salud, apuntalar la economía y contener los problemas sociales.

Josefina Bargas

@JosefinaB

[email protected]



José Eseverri se mostró por segunda vez en menos de un mes en un acto del Municipio: el viernes estuvo en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Fue una presencia novedosa ya que es la primera vez que asistió desde que dejó ser quien da los discursos. "Primero quiero agradecer la invitación del Intendente a participar y presenciar el acto. Me parece importante, es un acto importante para la ciudad" dijo al cierre de la sesión en el salón de calle Rivadavia en una charla con la prensa.



El ex jefe comunal se mostró entusiasmado y alerta por el futuro próximo para Olavarría. Apuntó a la necesidad de sostener el equilibrio entre atender la situación sanitaria, apuntalar el desarrollo económico y contener los problemas sociales.



Sin embargo, la lectura de Eseverri fue ante un discurso que en gran parte se dedicó a repasar la gestión de 2020. "Yo he sido parte de estos discursos y lo conozco. Uno tiene que hacer el balance y explicar lo que hizo durante el año pasado. Explicar tiene que ver en un año muy difícil donde toda la política tiene que ser en todos los niveles muy cuidadosa a la hora de evaluar los gobiernos" dijo, comprensivo con la estructura de la exposición de Galli y atento a lecturas de distintos sectores partidarios.

"Muy buena noticia"



El ex mandatario resaltó que "el hecho tal vez más importante del lugar de donde veníamos -a pesar de que después vino la pandemia- es que tener hoy un municipio con las cuentas ordenadas y equilibradas es una muy buena noticia". Consideró que con ello se podrá "tener un municipio que aporte desde el rol de la obra pública que es dinamizador de la economía".



La nota completa en diario El Popular