Caputo: "Yo tengo una lucha totalmente distinta al tema electoral, y es con la pandemia"

El secretario de salud del Municipio de Olavarría, doctor Germán Caputo, abordó varias cuestiones de actualidad vinculadas con la pandemia, con eje en la campaña de vacunación contra la COVID-19.



"La vacunación se está cumpliendo según el turnero, muy prolijamente, con una muy buena coordinación con la gente de Provincia. Tenemos el problema que existe en todo el mundo, que es la escasez de vacunas, pero era algo que estaba previsto" expresó Caputo.



El funcionario se refirió a las distintas reacciones post - aplicación en los beneficiarios de las tres vacunas que se han inoculado en Olavarría, primero la Sputnik V, luego la Covishield y desde el final de la semana pasada la Sinopharm.



"Estamos haciendo con la gente de epidemiología una recolección de datos, y el porcentaje de efectos adversos es del 2%. Son mialgia, fatiga muscular, cervicalgia, algunos tienen fiebre y un porcentaje muy, muy leve requirió algún tratamiento" describió.



"Todavía no está bien estudiado de qué dependen las distintas reacciones. Yo tengo mi teoría, que depende de cómo está el organismo en el momento de la aplicación. Si tiene algún tipo de anticuerpo es como que enseguida reacciona y genera esos efectos, si no los tiene los va a ir fabricando y uno lo pasa mejor" analizó.



Caputo reiteró, como la mayoría de los trabajadores de la salud, que la vacunación hoy no es el final de nada: "La vacuna es una pata más que tenemos en la ayuda para evitar los contagios, pero aún no tiene peso como para disminuir la cantidad de contagios".



"Hay que seguir con los cuidados que comentamos siempre para que vayan disminuyendo y en la medida que haya más porcentaje de población vacunada vamos a ver una baja" aconsejó.



Con la llegada de marzo habrá gente que coincida en la aplicación de algunas de las vacunas contra el coronavirus y la tradicional antigripal.



"En estos momentos se conocen distintos trabajos. Algunos dicen que no existen contraindicaciones para aplicarse las dos vacunas simultáneamente y otros que debe pasar un mes entre una aplicación y otra. En principio digo que debería pasar un mes entre ambas" consideró.



Caputo habló de la posibilidad que una segunda ola llegue al extremo de hemisferio sur, con la cepa brasileña amenazando del otro lado de la frontera.



"Estimamos que podría venir un virus con mayor circulación y podría infectarse mucha gente. La cepa brasileña parecería controlarse con la vacunación, pero debemos estar atentos para ver si es más contagiosa o más virulenta" apuntó.



"Ojalá que me equivoque, que se vacune mucha gente, y lo que estamos analizando con mi gente y con el Ejecutivo, llegado el momento digamos 'no vino la ola', y mucho mejor para todos" planteó Caputo.



Mide bien en las encuentras, mencionado como candidateable para octubre, Caputo negó la posibilidad de aparecer en alguna lista de JxC: "Yo tengo una lucha totalmente distinta al tema electoral, y es con la pandemia. Lo mío es muy técnico. Si bien leo de política, me gusta que al país y a Olavarría le vaya bien, ni se me pasa por la cabeza. Está mi mente centrada 100% para que Olavarría, la Provincia y el país anden bien en salud".