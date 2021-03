Bardín: "Estamos esperando un rebrote, en qué momento se va a dar no lo sabemos"

La Madrid

Entrevista a Eduardo Bardín, secretario de Salud municipal de La Madrid. Analizó la situación epidemiológica actual en el distrito.



"La situación epidemiológica nos pone en alerta. En la última semana creció, pero aún nos mantenemos debajo de los 30 activos y seguimos siendo una de las ciudades con menor cantidad de casos en la Región", resumió el secretario de Salud de La Madrid, Eduardo Bardín, sobre el actual panorama de la pandemia de coronavirus.



Hasta el último parte diario presentado por el Municipio, el distrito contaba con 23 casos activos y 333 recuperados.



"El crecimiento de casos era algo que esperábamos. Hay focos nuevos y algunos con nexos. Igualmente estamos en una especia de meseta, en algunos lugares ha bajado la cantidad de personas infectadas. No nos podemos confiar porque es un momento donde la gente ha bajado la guardia por lo emocional, y estamos por entrar al invierno y no se sabe cómo puede ser la situación", apuntó Bardín.



Por otra parte, el secretario de Salud dijo que el regreso a las clases presenciales abre expectativas y comentó que se trabaja para definir la actuación del sistema de salud municipal en el caso de la aparición de algún caso para definir -más allá de lo que establece el protocolo de la DGCyE-.



La razonable preocupación pasa sobre cómo se actuará en el aislamiento de las familias de los alumnos.



El día después de mañana



"Los expertos esperan un rebrote en abril, más allá de la vacunación. ¿Cómo impactará en cada ciudad? Dependerá de las aperturas en los distintos distritos. Nosotros hoy priorizamos la apertura porque durante mucho tiempo estuvimos muy cerrados, en especial para los jóvenes y también lo que respecta a lo laboral", analizó Eduardo Bardín sobre el futuro.



El funcionario lamatritense dijo que el impacto de la pandemia en Brasil "es una señal de alarma" para la Argentina y advirtió que "más tarde o más temprano la cepa va a llegar", por eso reiteró que "hay que extremar los cuidados".



Por otra parte, valoró que en este momento haya decretos del gobierno nacional "que habilitan a mayores libertades" antes de la época más compleja para las enfermedades respiratorias.



- Se cumple un año desde que se declaró la pandemia. ¿Qué es lo más desconcertante?



- Lo más desconcertante es que todavía no se sabe todo sobre la enfermedad. Ha sido uno de los virus más estudiados con rapidez y se han buscado soluciones, pero no se saben a ciencia cierta muchas cosas, que se van descubriendo día tras día.



Es muy pronto para hablar de certezas, porque se dan porcentajes de afectación en grupos etarios pero constantemente aparecen casos que desconciertan.



No se sabe todo de la enfermedad, continuamente aparecen casos excepcionales y uno no puede descansar tranquilo en ningún momento. Lo que hemos dado por supuesto hoy no lo es tal: la OMS dice que no se transmitiría tanto por contacto en las superficies, se habló mucho de los tapabocas, el uso de la Ivermectina... no hay nada seguro sobre lo que se está haciendo.



Por eso coincido con lo que dijo el intendente (Martín Randazzo) durante la apertura de las sesiones en el HCD respecto a que el montón de cosas que hicimos ninguna individualmente fue la solución, pero entre varias quedó demostrado que nos dieron buenos resultados.



Estamos esperando un rebrote, en qué momento se va a dar no lo sabemos. Mientras tanto hay que priorizar algunas cuestiones para que la tensión de la gente baje. Se está haciendo un gran esfuerzo y estamos aportando lo mejor de nosotros aunque no es una situación fácil.



La vacuna es la esperanza que tenemos. Sabemos que no es la solución definitiva, pero esperamos poder inocular a los de mayor edad, porque aunque no nos aseguramos que no se contagien, sí que la enfermedad no sea tan compleja.