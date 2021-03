Eseverri dijo: "existen 27 vacunatorios, hospitales y centros de salud que podrían agilizar la vacunación en Olavarría"

07.03 | Política ESCENARIO POLÍTICO

Eseverri y Galli, una relación diferente.

José Eseverri se mostró por segunda vez en menos de un mes en un acto del Municipio: el viernes estuvo en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Fue una presencia novedosa ya que es la primera vez que asistió desde que dejó ser quien da los discursos. "Primero quiero agradecer la invitación del Intendente a participar y presenciar el acto. Me parece importante, es un acto importante para la ciudad" dijo al cierre de la sesión en el salón de calle Rivadavia en una charla con la prensa.

Eseverri destacó el gesto de Ezequiel Galli de invitarlo a la sesión de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y destacó las políticas municipales vinculadas a continuar mejorando el sistema de salud y también la infraestructura industrial con la creación de nuevos parques industriales. "Son temas importantes para el desarrollo de la ciudad y además debe haber un equilibrio entre la economía y la salud", dijo, tras lo cual le sugirió a la Provincia "invertir la pirámide y escuchar a los intendentes fundamentalmente en el plan de vacunación. Existen 27 vacunatorios, hospitales y centros de salud que podrían agilizar la vacunación en Olavarría", reclamó el ex mandatario.



"La Provincia está desperdiciando recursos calificados y una infraestructura que fuimos construyendo con mi padre y continuada por Ezequiel". Destacó luego no solo el gesto de invitarlo a escuchar el discurso sino también el haber puesto en orden las cuentas municipales y poner en marcha la obra pública. Hoy por hoy, y desde la inauguración de las luminarias en el Parque Los Fresnos, la relación entre ambos es más frecuente de lo que se pudiese pensar. El Intendente maneja personalmente y con absoluto hermetismo el vínculo con José, aunque no se sabe aún con qué objetivo. Lo cierto es que Galli y Eseverri mantienen hoy una relación político-personal inmejorable.



"En el ámbito nacional estamos retrocediendo a 2012, y en vez de la foto de Alberto con Kicillof y Larreta, aparecen las bolsas mortuorias y esa manía de tirarse con causas judiciales. Hemos vuelto peligrosamente a la grieta, hemos entrado en una violencia política y así vamos a entrar en una situación muy compleja", sentenció Eseverri, luego de felicitar a Galli por las obras públicas anunciadas y por "continuar profundizando el sistema sanitario que fuimos construyendo con mi padre". El acercamiento entre ambos dirigentes prefigura algo importante, aunque por ahora no se sepa de qué se trata. Por lo pronto, existe una relación muy respetuosa entre dos políticos que fueron adversarios, lo que no es poco.

La nota completa Formosa, república o feudalidad, el vaciamiento del PJ, Eseverri y Galli, y la intensa interna radical acá