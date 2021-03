Alejandro Cellillo y la interna radical: "la lista de Maxi Abad va a andar muy bien en la Séptima"

Política

El senador de General Alvear le apunta a renovar en el comité de su ciudad y en la banca del Senado. Ayer estuvo en Loma Negra y viene de recorrer el territorio. Dijo que Facundo Manes será candidato de su sector, lo mismo que Mario Negri.

Ya en el sprint final, los radicales se lanzan al territorio a disputar los votos de los afiliados. El 21 de marzo se llevará a cabo la gran interna provincial la que definirá a su vez el rol del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio.



El senador y vicepresidente segundo del Senado provincial, Alejandro Cellillo buscará su reelección en el comité de su propia ciudad, en General Alvear, pero también intentará renovar su banca en la Cámara Alta de la Legislatura provinicial.



Cellillo supone que su lista, Adelante Buenos Aires, y que postula a Maxi Abad como presidente del comité provincia, "va a andara muy bien en Olavarría por el rol que ha cumplido Celeste Arouxet al denunciar al Intendente por un faltante de 300 millones de pesos". Lo que indicaría un rol para el radicalismo de oposición, algo que les dificultaría luego la negociación en las listas.



"Estamos muy bien en la Séptima, pero quiero decir que nosotros acompañamos pero 'hasta ahí', pero apoyamos, y estamos dispuestos también a dirimir todo por las Paso, que sería lo más sano".



Reelecciones



Lo diferencia a Maxi Abad de Gustavo Posse en que "Maxi siempre estuvo con el partido, y si bien dicen que Daniel Salvador estuvo siempre de rodillas, nosotros decimos que pudimos tener muchas representaciones. No debe olvidarse que Posse estuvo con los Kirchneer, luego fue intendente con el Pro...El radicalismo apoya a Maxi y de los 32 intendentes radicales, 28 lo apoyan. Nadie puede olvidar los saltos que ha pegado Posse en la política".



Añadió que "lo mismo pasó con Martín Lousteau, a quien todo el mundo lo recuerda porque fue el creador de la Resolución 125 que disparó el mayor conflicto de los últimos tiempos. Nosotros tenemos para 2023 a Facundo Manes. Lousteau es un porteño que quiere meterse en la provincia".



Cellillo busca dos renovaciones, la del comité radical en Alvear y su banca de senador. Estima que Adelante Buenos Aires "va a andar muy bien en la Séptima y que no tenemos problemas en plantear una Paso para dirimir candidaturas. Es lo más sano", precisó.



Fue elegido intendente de General Alvear en 2011 y reelecto en 2015 hasta que entró en el Senado provincial para ser hoy el vicepresidente segundo de la Cámara Alta.



Supone que sin querer encabezar la lista seccional, él debería ir en segundo lugar y una mujer del Pro en el primero porque también la Coalición Cívica podría aspirar al tercer lugar. Posiblemente, Ezequiel Galli tenga otros planes producto de la experiencia de ser sustituido por paracaidistas caso el de Lipovetsky o el de Carrara. Por ello Galli armó con Azul una nómina en la cual el primer lugar sería para Hilario Galli y Lucrecia Egger, el segundo. El tercero le quedaría a Cellillo, aunque el alvearense tiene otro formato. "El resultado de la interna va a ordenar el radicalismo", dice.



El otro tema es el de si se va a aplicar la ley que prohibe la re-reelección. Cellillo piensa que "se va a judicializar y se va a intentar que el si la ley fue dictada en 2016, "ese período no se lo cuente como el primero. De todos modos, La Cámpora no la quiere voltear para terminar de derrumbar a los barones del Conurbano". Confirmó que Mario Negri "es una figura nuestra y muy querida por los afiliados. Cornejo también está con nosotros", completó.



Preguntado si Mauricio Macri puede llegar a ser el candidato en 2023, respondió : "el apellido Macri está muy dañado. Y tampoco podría prosperar el de Patricia Bullrich que sí podría tener algún predicamento en una sociedad más dura. Pero todo va a depender de la cantidad de gente que vaya a votar en la interna y el compromiso que asuman los radicales de querer participar".



Cellillo estuvo ayer en Loma Negra y del diálogo que mantuvo con la gente refirió que "se quejan porque la sociedad de fomento está a cargo de La Cámpora, pero también se quejan del estado de las calles y del transporte público". Supuso que, con las Paso, "van a hacer lo posible para retrasarlas un mes".