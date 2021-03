Aramburu: "La situación es preocupante, pero se trata de administrar de la mejor forma"

08.03 | Información General

El presidente del Consejo de Administración de Coopelectric se refirió a la Asamblea Ordinaria convocada para el 16 de marzo, analizó los importantes números negativos que arrojó al cierre del último ejercicio los servicios de electricidad y sanitario, y explicó por qué no habrá asamblea electoral.

El presidente del Consejo de Administración de Coopelectric, Ignacio Aramburu, analizó la compleja situación económica - financiera que atraviesa la entidad, y también hizo referencia a la convocatoria para la Asamblea Ordinaria del 16 de marzo, cuyo punto central será el tratamiento de la Memoria y Balance del pasado ejercicio.



"El estatuto nuestro marca que la Asamblea se tiene que hacer hasta cuatro meses después de vencido el ejercicio, que cierra el 30 de junio, y esta se hace fuera de término por la pandemia, pero hubo diversas resoluciones del INAE que nosotros hemos ido cumpliendo con algunas diferencias y algunas previsiones" comentó Aramburu.



Acerca de las "diferencias", el titular de la Cooperativa dijo que se ofreció a los delegados que participen a distancia "sólo para aprobar Memoria y Balance; temas que son habituales en este tipo de asambleas no se van a poder tratar, como la elección de los cargos a consejeros y síndicos titulares y suplentes, ya que los delegados no fueron electos como debió haber sido, sino que se trata de delegados con mandatos prorrogados".



Aramburu prefirió no arriesgar una fecha para la próxima asamblea electoral y sólo anticipó que "se hará cuando se pueda hacer y estén dadas las condiciones".

"Es importante resaltar las diferencias entre una reunión y otra. En esta se citarán 88 delegados para participar de la Asamblea, en cambio la asamblea electoral potencialmente permite la participación de todos los socios, hay mesas. Tiene características bastante parecidas a lo que sería una elección de la política y generalmente los empleados de la Cooperativa son los que están en las mesas" indicó.

El segundo apartado ha llegado a convocar a más de 1000 electores entre los asociados.

"Los que tienen competencia en esto han entendido que todavía no están dadas las condiciones. Cuando se den las condiciones sanitarias por supuesto que se va a hacer la asamblea electoral" prometió Aramburu.

Para esta la compulsa, la Lista Amarilla que encabeza Aramburu y que administra la Cooperativa desde hace varios lustros, tendrá la oposición de la lista Asociación Usuarios Nueva Energía (AUNE), encabezada por el doctor Luis Cavalli.

"El llamado a una asamblea electoral siempre se hace previendo que pueda haber varias listas. Este año por supuesto que el hecho de haber aparecido un grupo de socios, con presencia en los medios, se supone que va a haber dos listas, la oficialista y la opositora. Pero ya ha habido otros años, creo que el último fue 2014, con dos listas. Eso se va a definir cuando se haga el llamado a Asamblea, y los socios tendrán la oportunidad de pronunciarse" reflexionó.

Por estatuto, el Consejo de Administración se renueva por tercios. "Una vez que se eligen los nuevos consejeros, se reúne el Consejo y ahí se resuelven los cargos internos" apuntó.

La otra noticia dentro de la noticia son los números de la Cooperativa: en el último ejercicio el servicio eléctrico arrojó una pérdida de 266 millones de pesos, y el servicio sanitario un rojo de 145 millones, según informó el mismo titular de Coopelectric.

"Lamentablemente, como se ha dado en estos últimos años y porque lo que queda es aproximadamente un tercio de lo que se recauda, en este contexto de ingresos congelados y egresos que aumentan todos los días los números arrojan un balance deficitario" reconoció Aramburu.

Aramburu refirió a que no son preocupantes los números, sino la situación y el contexto. "La Cooperativa, como cualquier empresa, está sufriendo las condiciones de la economía del país y del sector eléctrico en particular" opinó.

"Si nosotros vemos cualquier distribuidora eléctrica observamos que tiene pérdidas en sus balances. No es una cuestión propia de la cooperativa de Olavarría; inclusive otras cooperativas distribuidoras de la Provincia tienen una situación similar. Es preocupante, pero hay otra mirada por la cual se trata de hacer y administrar de la mejor forma posible" señaló el presidente del Consejo de Administración de Coopelectric.

Acerca de la incidencia de la pandemia en este rojo, Aramburu advirtió que "el ejercicio en tratamiento es hasta el 30 de junio del año pasado, o sea que abarcó 4 meses de 2020, pero ha influido porque bajó la recaudación, bajó el consumo sobre todo de los sectores industriales, aunque diría que es más una cuestión general del mercado eléctrico que de la pandemia".

También informó sobre los niveles de cobrabilidad en este año tan particular, y lo ubicó en un 70% de lo habitual, tomando desde el comienzo de la pandemia hasta octubre de año pasado.

Con el levantamiento de ciertas restricciones y el aumento de la actividad económica los índices se fueron para arriba dijo Aramburu:

"Ha ido mejorando, por supuesto. Todavía no estamos en los niveles anteriores a la pandemia. Lo que se ve sobre todo es que el sector industrial y de canteras, que al principio del ASPO estuvo prácticamente en cero, hoy tiene un consumo más cercano a lo que era previo a la crisis del coronavirus".

Las comunidades serranas y localidades del interior del Partido se han manifestado muy críticas entre el cierre de 2020 y el comienzo de 2021 con los servicios de Coopelectric, tanto de electricidad como el sanitario.

"Acá hay dos cuestiones: en el servicio eléctrico tuvimos el factor climático con algunas características distintas, como pudo haber sido el fuerte viente en todo el Partido, tanto en la zona urbana como en la rural, y a ello se le suma por supuesto que al igual que todas las empresas no tenemos la totalidad del personal disponible, porque la Cooperativa cuenta con empleados de riesgo, que no prestan servicio durante la pandemia, y también hemos registrado casos de COVID" explicó Aramburu.

"Estas cuestiones hacen que se esté trabajando a un 50 por ciento en la parte técnica y por supuesto eso influye en la calidad del servicio" advirtió.

En tal sentido, Aramburu subrayó que "no es lo mismo tener la totalidad del personal que tenerlo disminuido. Para que se entienda, hay que trabajar con alguna reserva porque si llegamos a tener empleados con COVID no podemos dejar al servicio sin la gente necesaria para atenderlo".

"Por eso hay una guardia, o una reserva de personal que no está trabajando, para que estén disponibles precisamente si pasara algo con quienes están en funciones" planteó el presidente de la cooperativa.