08.03 | Información General Ciclo lectivo 2021

Cómo es el trabajo de los docentes para recuperar los contenidos pedagógicos perdidos durante el 2020. La emoción de los niños al recuperar el vínculo con compañeros y maestras y los esfuerzos por adaptarse a una nueva normalidad signada por el distanciamiento social.

El regreso de los niños a las aulas estuvo marcado en gran parte por una profunda alegría de alumnos, familias y docentes. Sin embargo, ese reencuentro se vio alejado de aquellos abrazos y juegos entre compañeros de años anteriores como producto de los estrictos protocolos de distanciamiento social.



Pese a que la felicidad sigue latente, luego de un año de escolaridad virtual, los docentes enfrentan un enorme desafío en lo pedagógico. Más aún en aquellos colegios en donde los niños no contaban con acceso a las clases en línea. "En nuestra escuela no pudimos hacer clases virtuales ya que la situación económica de muchos chicos no lo permitía. Entonces cuando llevábamos los bolsones de alimento a sus casas, les dábamos un cuadernillo para que ellos completaran en la semana", afirmó Sabrina Duarte, docente de la escuela Nº 52.



De esta forma, el reto para los docentes y los equipos de apoyo escolar es que los chicos puedan recuperar los contenidos perdidos. Por su lado, aquellos alumnos que cumplieron con todas las actividades propuestas están pasando por un proceso de asentamiento de contenidos. En este sentido, la psicopedagoga Marlene Cortavarría del colegio Fray Mamerto Esquiú, aseguró que "hay muchos chicos que realizaban las actividades, pero no sabemos cómo era el aprendizaje que se había dado. Por lo que, estamos retomando los contenidos prioritarios para poder seguir con los del año siguiente".



En el caso de los alumnos que no pudieron completar sus actividades durante el 2020 y tienen dificultades en su continuidad pedagógica están transitando por el periodo de intensificación que se extenderá hasta el 31 de marzo con el objetivo de que retomen contenidos y que tengan una base más sólida para el presente período lectivo.



La mayoría de las escuelas locales están implementando las burbujas de 15 alumnos que van rotando la asistencia al establecimiento durante la semana para cumplir con los protocolos de distanciamiento obligatorio. Es decir, que el trabajo con los alumnos no solo se realiza dentro de los colegios: "Estamos intentando aprovechar al máximo los momentos compartidos en el aula y luego se les entrega un cuadernillo con actividades para que completen en su casa. En caso de que tengan alguna duda nos comunicamos por WhatsApp que es una aplicación con la que cuentan la mayoría de los chicos", explicó Duarte.