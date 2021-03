Información General La Dra. Gabriela Schumacher y la función de contener y acompañar

En pandemia, colgó su clásica chaqueta para asumir el rol de monitorear a pacientes con Covid

Su condición de persona de riesgo la obligó a ocupar otro papel en la medicina. No está en la primera línea de batalla -como ella dice-, pero no por eso su rol es menos importante. Desde el comienzo de la pandemia su función tomó protagonismo con el seguimiento de aquellos olavarrienses que transitan la enfermedad desde sus hogares. "Me encanta lo que hago y siento que tiene mucho compromiso desde lo emocional", dice.