Fernández confirmó la salida de Marcela Losardo como ministra de Justicia

Política

El Presidente afirmó que la funcionaria le pidió "dejar el cargo" por "estar agobiada". También negó tener diferencias con Cristina Fernández.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, confirmó la salida de su ministra de Justicia, Marcela Losardo, pero negó que exista un conflicto con su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al asegurar que la funcionaria se irá porque "está agobiada" y con CFK tiene "una mirada común" en torno a la reforma judicial que promueve el Gobierno.

En declaraciones a C5N tras un fin de semana plagado de rumores, el Presidente indicó que Losardo "me ha planteado la semana pasada, y me lo había planteado antes, su idea de dejar el Ministerio". Y si bien negó que la salida inminente de su ministra se deba a la reforma judicial que promueve el Gobierno (sobre todo el sector más duro del kirchnerismo), dijo que ella "cree que el tiempo que viene necesita otra actitud".

Al señalar los motivos de la salida de Losardo, el Presidente indicó que "no viene de la política, está agobiada. Y de repente verse envuelta en semejantes cosas es algo que es desgastante". Y aseguró: "Quiero que siga trabajando conmigo, no quiero que se vaya, pero me ha manifestado su posición".

Sobre cuándo se efectivizará la renuncia de la Ministra, Fernández dijo que es "cuestión de tiempo" y que en los próximos días se resolverá su sucesor. Al respecto, reconoció que suenan los nombres de Martín Soria y Ramiro Gutiérrez, pero evitó confirmar que esos sean sus candidatos para el cargo.

Sobre la posible llegada de Soria, Fernández se quejó porque dicen "entra un kirchnerista". "Hasta donde me acuerdo (Soria) siempre fue contra los Kirchner". "No entiendo cómo funciona esto. Lo que buscan es que Cristina y yo nos enfrentemos, y lo que los atormenta es que tengamos una mirada común".

Consultado sobre los motivos por lo que esto ocurre, dijo que "lo hacen para generar inquina entre Cristina y yo, pero no lo van a lograr". Y cerró: "Yo no soy Lenin Moreno", en relación con el presidente de Ecuador, quien fue electo bajo el padrinazgo de Rafael Correa y finalmente rompió con él.

Cambios en la Justicia y Lawfare

El Presidente insistió en su idea de reformar la Justicia, al indicar que "evidentemente hay cosas que están funcionando mal y las tenemos que resolver".

También justificó la idea de reformar el sistema por el que la Corte Suprema resuelve los recursos que llegan al máximo tribunal. "La Corte recibe 20 mil recursos anuales pero no trata más de 200 o 300. Y hay muchos que son arbitrariedades extraordinarias", sostuvo.

Además, ratificó a Daniel Rafecas como candidato al Ministerio Público Fiscal de la Nación, pero dijo que "hay demora porque en el Senado no se terminan de concretar los dos tercios".

Sobre los dichos del fiscal federal Carlos Stornelli, quien dijo que espera tener una charla "de hombre a hombre" con él -hecho que fue calificado como una "amenaza" por CFK-, Fernández dijo que el funcionario judicial "ha perdido mucha credibilidad. Tuve trato con él y me asombra lo que he conocido después. Sería una actitud digna que asuma su defensa sin ampararse en los fueros. Es un caso único de un fiscal que estuvo varios meses en rebeldía".

"Tenemos un fiscal que está siendo acusado por dos delitos muy graves que tienen que ver con ciudadanos comunes, que no tienen que ver con la política. El Ministerio Público no está reaccionando como debería", indicó.

Finalmente, el Presidente se refirió a la reciente decisión de la Corte de Brasil de anular la condena contra el expresidente "Lula" Da Silva, y dijo que ese caso, al igual que el de Cristina Kirchner y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, "tienen paralelismo: se involucra a un arrepentido, tienen pruebas débiles y se busca doblegar a un opositor para sacarlo de carrera. Lo que hizo la Corte en Brasil es reconocer que el Lawfare existe". (DIB)