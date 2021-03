Analizan "restringir fuertemente las salidas al exterior" para evitar ingreso de nuevas cepas

Información General

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, confirmó que hasta el momento no se evidencia circulación comunitaria de otras variantes del virus que tienen foco en otros países de la región.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, confirmó este martes que en la Argentina no se evidencia circulación comunitaria de las nuevas cepas que tienen foco en otros países de la región, como la "Manaos" de Brasil, al tiempo que adelantó que se analiza "restringir fuertemente la salida de turistas" para evitar el ingreso de esas variantes a nuestro país.

"Ayer se realizó una reunión extraordinaria del Consejo Federal de Salud con todos los ministros del país para definir qué medidas se van a tomar el día 12, cuando se establezca un nuevo DNU, para evitar por todos los medios el ingreso de esas variantes a nuestro país", adelantó Gollan en el marco de la actualización epidemiológica que se brinda todos los martes.

"Hasta el momento han sido casos aislados y no hay circulación comunitaria de esas variantes, pero sí hay una clara preocupación porque en Chile, Uruguay y Paraguay, los casos están aumentando", agregó.

En ese sentido, describió: "Básicamente hay preocupación por tres variantes: la que se define como Sudafricana, de la que no hay registro de circulación comunitaria en la región de las Américas; luego la Británica, que llegó a tener cuatro o cinco detecciones en nuestro país y que no ha logrado esparcirse; y luego la Manaos, muy extendida en Sudamérica, no en la Argentina, donde se han bloqueado casos aislados".

Asimismo, especificó que hay 7000 turistas que están en zonas donde circulan estas cepas y señaló que entre las medidas que se piensan a nivel nacional de cara al próximo 12 de enero estará "restringir muy fuertemente la salida de nuevos turistas" hacia esos países, mientras que "quienes regresen tendrán que cumplir con una cuarentena con un control muy fuerte".

El ministro planteó que "comienza a haber nuevamente un aumento de los casos diarios en todo el mundo" y señaló que "la OMS está vinculando esto a la aparición de nuevas cepas con una mayor contagiosidad".

En ese sentido, indicó que la situación "a nivel regional, con foco principalmente en Brasil, está desmadrada y con una variante del virus que ya prácticamente se extiende en todo el territorio".

En tanto, en relación a los números de la pandemia en la provincia, el ministro de Axel Kicillof señaló que "después de casi seis semanas de caída estamos observando que se detuvo el ritmo de descenso". Y ejemplificó: "En términos futbolísticos, salimos empatados".

Asimismo, señaló que si se "detiene el ritmo de caída de casos y si no logramos descender los contagios cuando venga el invierno vamos a arrancar de un piso muy alto". No obstante, como buena noticia planteó que "seguimos muy tranquilo con el frente hospitalario", con una ocupación promedio del 36% en camas.

Asimismo, celebró que ya se aplicaron 727 mil dosis, de las cuales unas 592 corresponden al primer componente y unas 134 mil al segundo, al tiempo que destacó que ya se inscribieron para recibir la vacuna en la página oficial unas 4 millones de personas. (DIB)