Gatella quería ser médica rural y atender en un "pueblo muy chiquito"

Información General MUJER DISTINGUIDA POR SU COMPROMISO CON LA SALUD

Con más de 30 años dedicada a la atención primaria, la doctora María Esther Gatella fue reconocida como una de las mujeres 2020 desde el HCD.



Más de la mitad de su vida dedicados a la salud, y muchos de ellos a la atención primaria. La Doctora María Esther Gatella fue destacada por su compromiso con la salud desde la Comisión del Género del HCD en el marco del Día de la Mujer, mediante los reconocimientos de los premios Dina Pontoni y Florentina Gómez Miranda.



A Noticias Canal Local, la doctora visiblemente emocionada contó que "cuando me informaron de que había sido elegida por el trabajo en la salud, realmente uno se emociona, es muy reconfortante. Es como una caricia al corazón de uno porque ha trabajado toda la vida" sostuvo.



Consultada respecto de la especialización que eligió detalló que en un principio, su idea "era hacer medicina rural e irme a un pueblo muy chiquito en el principio. Después ingresé a la residencia de medicina general, que era una residencia dentro de las provincias muy bien formada, bien organizada, y bueno surgió la atención primaria justo en esos años", alrededor de fines de los '80.



Mucho compromiso en trabajar con la comunidad

Ahora ¿por qué eligió esta rama de la medicina que trabaja directamente con la comunidad?

-Desde que empecé a estudiar medicina, por suerte tuve salida laboral en lo que nos habíamos formado y bueno ahí con un grupo de médicos generalistas empezamos a trabajar en los centros de salud que eran poquitos en ese momento, pero con muchas ganas, con mucha voluntad y mucho compromiso en trabajar con la comunidad, no para la comunidad sino con la comunidad. Uno tiene que trabajar en conjunto con ellos, si no solo no se podría así que bueno, pues realmente fue un trabajo muy agradable para mí porque no era un trabajo sino era lo que yo había elegido. Realmente uno tiene que sentirse agradecida y Olavarría me dio todo en ese sentido" dijo la médica muy querida en nuestra ciudad y ahora reconocida como una de las mujeres destacadas 2020 por su compromiso con la salud.