ATM presentó la Mesa Sindical Femenina

La Madrid La Madrid

El gremio explicó cuáles son los objetivos de la nueva Secretaría y convocó a las mujeres a que se acerquen al espacio. También se ocupará de las problemáticas que tienen las empleadas municipales.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Asociación de Trabajadores Municipales de General La Madrid presentó la Mesa Sindical Femenina que tiene como objetivo atender las problemáticas que atañen a las mujeres en el trabajo. Se trata de "un espacio informativo donde todas podrán conocer que nos rige como empleados municipales, los derechos y otras cuestiones que no son conocidas", resumieron las autoridades gremiales.



"Hay desigualdad en el ámbito municipal", aseguraron los referentes de ATM, y explicaron que "las problemáticas son distintas y en distintos lugares". "La ley ampara tanto a hombres como a mujeres, pero es importante tener un espacio específico que acompañe a nuestras compañeras", subrayó el titular del gremio, Diego Muñiz.



"Es una realidad que la mujer muchas veces no se anima a hablar porque no se siente respaldada. Nuestra función es acompañarla a defenderse, a plantear las problemáticas, porque a veces falta acompañamiento", apuntó luego María José Hurtado.



"Se nos dicen las obligaciones, pero no los derechos", agregó Celia Cornejo, y sostuvo que "muchas de las obligaciones del Municipio no se cumplen".



Consultados los gremialistas sobre los sesgos de machismo en el ámbito laboral de La Madrid, fueron categóricas y expresaron que "éste es un Municipio totalmente machista. Por ejemplo en el Palacio trabajan más mujeres que varones, pero las que estamos afuera somos pocas y ahí se nota que estamos medio invisibles".



Por último reclamaron que se cumpla con las capacitaciones de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.



La presentación de la Mesa



Diego Muñiz, secretario general de ATM, señaló que "hoy (lunes) es un día muy especial porque las mujeres significan mucho para el mundo y es por eso que se decidió crear la Mesa Sindical, teniendo en cuenta que cada vez más gremios cuentan con ella. La Secretaría va a tratar la problemática laboral de las mujeres en su ámbito, así que cualquiera que lo necesite debe tener confianza de venir y tocar los temas que sean necesarios".



El gremialista consideró que la conformación de la nueva área "es un hecho histórico" y destacó que "es muy importante que el sindicato tenga una secretaría que se ocupe de las problemáticas que atañen a las mujeres en el trabajo".



Por su lado, María José Campagne comentó que "es un día de alegría porque en el sindicato vamos a tener un espacio para las mujeres y las diversidades. ATM nos dio el lugar. Nos formamos y sumamos experiencias de otros lugares, y era indicado que el sindicato tuviera un lugar para acompañar a las mujeres".



Este "será un espacio informativo donde todas podrán conocer que nos rige como empleados municipales, los derechos y otras cuestiones que no son conocidas", resumió sobre la labor que tendrá la Mesa Sindical de ATM. Por otra parte, anunció que el 23 de abril se realizará una asamblea para convocar a las empleadas municipales.



Celia Cornejo contó que las consultas se atenderán de lunes a viernes, de 8.30 a 12, en el local de Mitre Nº 738. Como parte de los beneficios de ATM, se cubren los estudios ginecológicos anuales de las afiliadas.



"La Mesa es un espacio para informarse de las leyes laborales: los temas del sueldo, la equidad, y hay cuestiones que tienen que ver con las licencias", indicó sobre los objetivos, y sostuvo que "necesitamos la voz, estar incluidas y participar porque estamos trabajamos anónimamente y queremos más igualdad".



"Era necesario contar con la Mesa, porque hay muchos derechos que están reglamentados pero muchas lo desconocen", apuntó Marina Bessa, y recalcó que "si bien la ley está, no siempre se cumple por distintos motivos". "La Secretaría busca reivindicar los derechos que tenemos las mujeres y acompañarlas en lo que necesiten; este será un espacio de escucha y búsqueda de soluciones", concluyó.



Al respecto se comunicó que la asesoría legal estará a cargo del doctor Tomás Fernández. Por último, las autoridades de ATM reiteraron la convocatoria a "todas las mujeres que trabajan en los distintos ámbitos del Municipio, que ante cualquier duda se acerquen".