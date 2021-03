Cabandié busca que "se identifique y castigue" a los responsables de los incendios en la Patagonia

Información General Más de 100 brigadistas trabajaron para controlar el fuego

El ministro, que viajó a las zonas afectadas, aseguró que los focos detectados en siete localidades cordilleranas fueron provocados en forma simultánea e intencional.

El ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, firmó una denuncia penal para que la Justicia identifique, investigue y castigue a los responsables de los incendios que se desataron en forma simultánea en las zonas cordilleranas de Río Negro y Chubut.



Cabandié viajó hoy a las regiones afectadas y confirmó que la denuncia ingresará al juzgado federal de Esquel. Asimismo, anunció el envío de 2 dos helicópteros, 3 aviones hidrantes, 12 autobombas, vehículos de apoyo y 62 brigadistas convocados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).



Por su parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, dispuso un avión Hércules de la Fuerza Aérea viajará con 41 brigadistas, que van a colaborar con otros 62 que ya se encuentran en la zona combatiendo las llamas.



"Hay más de 100 casas afectadas por el fuego"



El titular de la cartera de Medio Ambiente sostuvo que quiere que se investigue quienes fueron los autores de "los incendios intencionales" en la Comarca Andina, en siete localidades de Chubut y Río Negro. "Lamentablemente los registros y la información que tenemos indican que el fuego se prendió intencionalmente y el que lo hizo sabía muy bien cómo hacerlo para perjudicar", expresó Cabandié en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.



Además, indicó que hay "15 personas en condición de desaparecidas porque no conocemos su paradero, hay más de 100 casas afectadas por el fuego" y describió que se trata de "una situación trágica, por eso le voy a pedir a la Justicia que investigue quienes fueron los autores de este delito". "Si no reflexionamos sobre estas actitudes y si la Justicia no reprende, ni castiga a los culpables, esto puede suceder otra vez", agregó.

"Situación trágica"



En cuanto a la situación en la Comarca Andina, parajes cercanos entre si y ubicados en el noroeste de Chubut y suroeste de Río Negro, Cabandié la calificó como "trágica".



"La situación trágica que estamos viviendo en la provincia de Chubut y Rio Negro, se inició ayer (por el martes) en un lapso de tres horas, a partir de las 4 de la tarde, donde hubo simultaneidad en siete localidades distintas, donde se prendió fuego intencionalmente y eso afectó a la región de manera enorme", aseguró el Ministro. "Si hay un fuego simultáneo que se prende en solo tres horas, en siete localidades distintas y al unísono, no alcanzan los recursos para combatir el fuego con una intencionalidad tan manifiesta y eso merece ser penado", añadió.



El ministro pidió evaluar "algunas prácticas que tenemos como sociedad, repensar los modelos productivos" y dijo que "estamos en un contexto de cambio climático donde en la región se alcanzan picos históricos de acumulación de material combustible, lo que sumado a las temperaturas y el viento, (hace que) las condiciones sean propicias para la expansión del fuego".



Fuente: Télam