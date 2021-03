Agua: "Me parece lamentable que este cuerpo no exija a la cooperativa cumplir con la ordenanza"

Política Fuertes críticas del Frente de Todos

Ante el rechazo del pedido del FDT para que Coopelectric cumpla con la quita de montos por contribuciones, los concejales del interbloque criticaron al cuerpo de Juntos por el cambio.



Este jueves en la primera sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, el interbloque del Frente de Todos presentó un proyecto para solicitar el cumplimiento efectivo de la ordenanza sancionada en diciembre del 2020 que fijaba la eliminación de los conceptos "Contribución Accionaria", "Contribución Accionaria Transitoria" y "Contribución Renovación Medidor" de la factura de agua. Si bien el proyecto fue aprobado por el resto de los bloques, no contó con el apoyo de Juntos por el Cambio.



A través de un comunicado del interbloque se expusieron las posturas de los ediles del frente ante el rechazo de Juntos por el Cambio.



Una de las primeras declaraciones estuvo a cargo del concejal Juan Sánchez que expuso: "El argumento que Juntos por el Cambio tiene para rechazar el cumplimiento de la ordenanza es la decisión tomada por Coopelectric y comunicada a través del concejal Marinangeli. Todos los vecinos de Olavarría tienen que pagar conceptos que fueron derogados y la connivencia de estos dos espacios habilita a no cumplir".

Por su parte Guillermo Santellán expuso: "Asistimos una vez más a la confirmación de cuáles son los poderes que están detrás de todas estas cosas, la cooperativa de luz con el gobierno de Galli es vergonzante, no solo utilizan una práctica realmente discutible desde lo ético, sino que son absolutamente descarados".



Por último Ubaldo García sostuvo: "Me parece lamentable que este cuerpo no exija a la cooperativa cumplir con la ordenanza que se sancionó en este recinto. La ordenanza aprobada en diciembre es clara y hace referencia a la eliminación de aquellas contribuciones que no tienen relación con la tarifa y debía entrar en vigencia una vez sancionada. Más del 50% de la factura de agua son cargos por contribuciones que en enero deberían haber sido eliminadas".

