Artistas harán una escultura de arena en el Parque Eseverri

Para participar de un encuentro de Perú

Mariano Verón estará en el predio de la Biblioteca "Del otro lado del árbol". La actividad se desarrollará durante viernes, sábado y domingo de 16 a 20.

El artista olavarriense Mariano Verón, escultor reconocido a nivel sudamericano inclusive, fue convocado para participar en la tercera edición del Encuentro Internacional de Esculturas "Huellas de Arena" que tiene como sede la ciudad de Cerro Azul, Cañete, Lima (Perú) y que se realizará el martes 16 de marzo 2021 de manera virtual debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo.



Luego de esta convocatoria, Mariano llamó a varios artistas de nuestra ciudad, de distintos géneros, para sumarlos a esta propuesta que es hacer una figura en arena fina, la que debe ser filmada y fotografiada mientras se va armando para luego enviar dichos registros a la institución organizadora. Todo comenzará hoy desde las 16 en el predio de la Biblioteca "Del otro lado del árbol", en el Parque Norte "Helios Eseverri" y la actividad se desarrollará durante viernes, sábado y domingo de 16 a 20.



"Me convocaron desde Perú y mi amigo, y también artista Xabier Barrera Fontenla -con el que formamos el equipo Capitanes Argentinos en distintos eventos en Argentina y Sudamérica- me aconsejó que participara. Pero no quise estar yo solo sino que convoqué a demás artistas de Olavarría para que cada uno hiciera su aporte y le diera su impronta. Por eso se sumaron Nicolás Quintás (dibujante, que está en Marvel, Estados Unidos), Pablo Oyarzú (artista plástico), Belena Hoffmann (pintora), Nacho Cardiello (artista plástico), Kevin Barrios (tatuador), Simón Piwi (cantante) y Cristian Bulant (escultor), y también estará mi hijo Leónidas, de 5 años, el futuro escultor de la tierra. Mientras que todo lo que es fotografía y video, que será enviado a Perú, estará a cargo de Luis Molina" explicó Mariano.



Que haya cantante no quiere decir que se hará algún show durante la triple jornada para armar la escultura, sino que "habrá música de fondo para acompañar a los artistas y también para que la gente pueda ver, disfrutar y compartir lo que iremos haciendo cada día, siempre respetando las normas de seguridad, los protocolos que hay que cumplir por el tema del coronavirus. Además, estaremos dos o tres artistas trabajando y los demás, al mismo tiempo, estarán brindando talleres y actividades para la gente. Además, el evento contará con seguro individual por artista y también contaremos con el seguro al espectador".



"El nombre de la obra es "Veo, Creo,Vuelo, Arte" y fue diseñada por mi. Luego de los tres días de trabajo se envía todo a Perú, ya que el 16 comienza el encuentro que es de nivel internacional, por lo que hay que hacer un muy buen registro fotográfico y audiovisual. La escultura la haremos entre todos, porque van a intervenir poniendo su impronta. Las medidas serán 2,30 de largo por 1 metro de ancho por 1 metro de alto. Se hace con arena fina (que fue donada por la empresa El Obrador, que nos entregó 4 mil kilos); se modelo, se moja, se compacta y se trabaja de arriba hacia abajo, mientras que a cada parte se la sella con cola y agua vinílica, con rociadores, y se trabaja con herramientas de mano", explicó Verón.



"La escultura va a representar una cara alada modelada reflejando la visión, el progreso de creación y el vuelo artístico que despliega la imaginación de un artista para expresar un mensaje sentido, pensado y trabajado en pos del bien de la humanidad y su hábitat. Y que participen varios artistas locales refleja la excelencia, la profesionalidad y la camaradería existente en el arte local con el objetivo de exponer parte de la cultura olavarriense en el mundo", agregó el escultor local, para señalar que los objetivos del encuentro son promover el cuidado de las playas y del medio ambiente en general, promover la escultura como disciplina artística, compartir técnicas y experiencias artísticas, y valorar la unión de artistas de todo el mundo en labor del cuidado del medio ambiente. Es decir, cada uno va a poner lo mejor para el bien común".



"El Obrador nos donó la arena, pero también se sumaron a esta iniciativa -que en realidad la armé en cinco días para juntar a los demás artistas y conseguir el lugar y los elementos a utilizar- muchas empresas de nuestra ciudad, así como el Municipio. Es una actividad de tres días que será interesante, porque la gente podrá concurrir y ver como trabajamos y participar de los talleres, por lo que está todo organizado para que compartamos un evento muy especial, didáctico y que permitirá conocer a los escultores, pintores, fotógrafos, todos los que estamos haciendo para representar el arte de Olavarría en el mundo" terminó diciendo Mariano Verón.